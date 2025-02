NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Teamviewer nach endgültigen Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14,50 Euro belassen. Der Softwarekonzern habe mit seinem operativen Quartalsergebnis die Erwartungen solide übertroffen, schrieb Analyst Toby Ogg in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Umsatzzahlen seien angesichts der Vorab-Berichterstattung im Januar unterdessen weitgehend bekannt gewesen. Das Umsatzziel auf Standalone-Basis entspreche im Großen und Ganzen der vom Unternehmen zur Verfügung gestellten Konsensprognose./ck/glVeröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2025 / 07:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2025 / 07:19 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A2YN900