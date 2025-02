Nach einem Durchhänger könnte die Aktie von Siemens Energy mit vielversprechenden Aussichten an der Börse jetzt wieder angreifen. Anleger müssen unter Umständen schnell sein. Nach einem stabilen ersten Geschäftsquartal hat der Energiekonzern Siemens Energy seine Prognose für das aktuelle Geschäftsjahr 2024/25 bestätigt. So soll der vergleichbare Umsatz im Geschäftsjahr per Ende September 2025 um acht bis zehn Prozent steigen, teilte das Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...