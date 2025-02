FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Mittwoch seine Rekordjagd fortgesetzt. Der deutsche Leitindex knackte erstmals die Marke von 22.100 Punkten und legte zuletzt um 0,34 Prozent auf 22.112,02 Punkte zu. Seine Bestmarke liegt aktuell bei gut 22.128 Punkten.

Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es um 0,6 Prozent auf 27.410,04 Punkte nach oben. Beim Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand ein Plus von 0,32 Prozent zu Buche.

Frische Impulse für die Aktienmärkte kamen von den chinesischen Börsen und insbesondere aus Hongkong, wo deutliche Gewinne verzeichnet wurden. Gefragt waren vor allem Technologiewerte und Aktien der Hersteller von E-Fahrzeugen.

Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets äußerte sich derweil vorsichtig: "Obwohl die Zollandrohungen aus dem Weißen Haus offenbar an Gewicht verloren haben, wird die Luft für den Dax dünner, insbesondere wenn nach der Bundestagswahl mit einer Zunahme dieser Drohungen zu rechnen ist." Viele Anleger suchten momentan verzweifelt nach einem Vorwand, um Gewinne mitzunehmen, doch die Börse bleibe diesen bislang schuldig. Starke Quartalszahlen und ein günstiges Zinsumfeld erzeugen Stanzl zufolge weiterhin ein positives Marktklima und rückten die US-Zollandrohungen in den Hintergrund.

Im Tagesverlauf richte sich die Aufmerksamkeit auf die US-Verbraucherpreise des abgelaufenen Monats, hoben die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen hervor. Die Teuerung werde dabei auf einem mit fast drei Prozent erhöhten Niveau erwartet. Für Anleger sind Inflationsdaten aus den Vereinigten Staaten von Bedeutung, weil die US-Notenbank daraus Rückschlüsse für ihre weitere Zinspolitik zieht. Die Fed strebt eine Teuerung von zwei Prozent an, doch die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump könnte am Ende stark inflationär wirken.

Unter den größten Gewinnern im Dax profitierten die Sartorius-Aktien von Analystenlob und stiegen um 2,3 Prozent. Die Papiere sind der Favorit der US-Investmentbank Morgan Stanley im Life-Science-Bereich. Die europäische Pharmabranche biete insgesamt attraktives Wachstum und sei ein recht sicherer Hafen in Zeiten politischen Wandels.

Als Schlusslicht im MDax sackten Carl Zeiss Meditec um fünf Prozent ab. Zum einen überschattete bei dem Medizintechnikanbieter eine weiterhin schwache Nachfrage vor allem im Gerätegeschäft den Start in das neue Geschäftsjahr. Zum anderen verwies Analyst Graham Doyle von der Schweizer Großbank UBS auf negative Aussagen des Kontrahenten Staar Surgical zur Nachfrage nach refraktiver Augenheilkunde in China zum Ende vergangenen Jahres hin. Das Unternehmen habe von einer stark gesunkenen Nachfrage gesprochen. Dieses Geschäft sei für Carl Zeiss Meditec von großer Bedeutung hinsichtlich des Erreichens der Jahresziele.

An der Index-Spitze zogen Teamviewer um fast fünf Prozent an. Der Softwareanbieter will in den kommenden Jahren über den Ausbau der IT-Automatisierung und mit dem digitalen Umbau der Industrie sein Wachstum wieder beschleunigen.

Auch im Nebenwerteindex SDax kam es zu deutlichen Kursausschlägen nach der Veröffentlichung von Geschäftszahlen. So büßten Heidelberger Druckmaschinen anfängliche Gewinne ein und sackten zuletzt am Index-Ende um mehr als acht Prozent ab. Der Maschinenbauer war im dritten Geschäftsquartal wegen eines geplanten Personalabbaus in die roten Zahlen gerutscht. Allerdings lief es im operativen Geschäft besser als zuletzt. Der Biokraftstoffhersteller Verbio übertraf trotz rückläufiger Geschäftsentwicklung die Erwartungen, was den Papieren an der Index-Spitze ein Plus von knapp sieben Prozent bescherte./la/stk

