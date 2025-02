© Foto: Marco De Swart/epa/ANP/dpa

Mehr Volumen bei Heineken! Damit ist aber nicht das Alkohol-Volumen seiner Produkte gemeint: sondern das seiner Verkaufszahlen in Liter. Das freut die Anleger.Heineken schenkt mehr aus. Das Biervolumen wuchs organisch um 1,6 Prozent, wobei alle Regionen zum Wachstum beitrugen, insbesondere Indien, Nigeria, Vietnam, Brasilien und Mexiko. Das zeigt sich auch bei Gewinn und Umsatz. Die niederländische Brauerei meldete am Mittwoch einen Anstieg des Betriebsgewinns, der die Prognose des Unternehmens übertraf, und kündigte die Einführung eines Aktienrückkaufprogramms im Volumen von 1,5 Milliarden Euro an. Für das Gesamtjahr meldete das Unternehmen einen Anstieg des organischen Betriebsgewinns …