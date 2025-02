VIRTUAL Kurs aktuell: Preis steigt in erster Erholung seit Wochen um 5 %

Der KI-Coin VIRTUAL zeigt heute nach einer längeren Abwärtsphase erstmals wieder Anzeichen einer Erholung. Nach einem massiven Wertverlust von rund 80 % seit seinem Allzeithoch Anfang Januar, konnte der Coin in den letzten 24 Stunden um 5 % zulegen. Doch bleibt abzuwarten, ob dieser Aufschwung nachhaltig ist oder lediglich eine kurzfristige Erholung darstellt.

1,1-Dollar-Support scheint gehalten zu haben

VIRTUAL vom Virtual Protokoll war einer der größten Profiteure der KI-Coin-Rallye, die der Krypto-Markt in den Monaten November, Dezember und Anfang Januar erlebte. Lag der Wert von VIRTUAL Mitte Oktober noch bei unter 0,10 $, so stieg der Coin bereits Ende November erstmals über die 1-Dollar-Marke und verzehnfachte sich damit in kurzer Zeit. Doch damit nicht genug: Im Dezember setzte der Coin seine Rallye fort und erreichte am 2. Januar 2025 ein Allzeithoch von 5,07 $.

Quelle: CoinMarketCap.com

Seitdem hat VIRTUAL jedoch, wie die meisten anderen KI-Coins, massiv an Wert eingebüßt. Genauer gesagt ist der Coin seit seinem Höchststand um circa 80 % gefallen und in den letzten Tagen auf ein Tief von etwa 1,10 $ gestürtzt. Der dortige Support scheint nun jedoch vorerst gehalten zu haben. Innerhalb der letzten 24 Stunden legte VIRTUAL wieder um circa 5 % zu, konnte zwischenzeitlich über 1,40 $ steigen und wird aktuell bei etwa 1,30 $ gehandelt.

Ein möglicher Auslöser für diesen erneuten Aufschwung könnte die geplante Expansion der AI-Agent-Technologie von VIRTUAL auf die Solana-Blockchain sein, was dem Projekt mehr Reichweite, Nutzung und Nachfrage verschaffen könnte.

Könnte es nun wieder weiter aufwärts gehen?

Sollte sich die Expansion in das Solana-Netzwerk langfristig als vorteilhaft für das Virtual Protokoll erweisen, könnte sich derzeit noch ein günstiger Einstiegszeitpunkt bieten. In diesem Fall könnte der Coin schon bald seine nächste große Rallyephase erleben. Aus charttechnischer Sicht wäre es dafür zunächst entscheidend, dass VIRTUAL schnellstmöglich wieder die 2-Dollar-Marke überschreitet. Die Marke hatte zuvor als wichtiger Support fungiert, und ein erneuter Anstieg darüber könnte ein solides Bottom schaffen.

Quelle: Coingecko.com

Von dort aus wären die nächsten wichtigen Kursziele das Erreichen der 3-Dollar- und 4-Dollar-Marke. Sollte VIRTUAL auch diese Hürden nehmen, wäre ein neues Allzeithoch von über 5 $ durchaus realistisch. Das hängt jedoch stark davon ab, ob der restliche Krypto-Markt ebenfalls einen weiteren Aufschwung erlebt und es zu einer erneuten KI-Coin-Rallye kommt. Ohne die Unterstützung des breiteren Marktes ist es unwahrscheinlich, dass sich der Kurs von VIRTUAL in absehbarer Zeit wieder verfünffacht.

Auf der anderen Seite besteht nach wie vor die Gefahr einer weiteren Entwertung. Sollte VIRTUAL unter die 1-Dollar-Marke fallen, könnte das schwerwiegende Folgen für den Coin haben und möglicherweise zu einer nahezu vollständigen Entwertung führen. Aufgrund der sehr unsicheren Marktlage interessieren sich viele Anleger aktuell verstärkt für alternative Investitionsmöglichkeiten. Besonders im Fokus stehen jüngere Coins, die sich noch in der Anfangsphase ihrer Entwicklung befinden, wie beispielsweise SOLX.

SOLX steht noch vor dem ersten Hype und der ersten potenziellen Rallye

SOLX ist der native Token des Solaxy-Projekts und wurde entwickelt, um eine der größten Herausforderungen im Solana-Netzwerk zu lösen: die mangelnde Skalierbarkeit. In Zeiten hoher Netzwerkauslastung, wie sie etwa während des Hypes um Meme-Coins wie TRUMP auftraten, kam es bei Solana wiederholt zu Überlastungen und sogar temporären Netzwerkausfällen. Trotz dieser Schwächen konnte Solana in der Vergangenheit neue Allzeithochs verzeichnen, doch die Notwendigkeit einer stabileren Infrastruktur bleibt bestehen.

Jetzt SOLX kaufen

An diesem Punkt setzt Solaxy mit seiner Layer-2-Lösung an. Ziel ist es, Transaktionen von der Haupt-Blockchain auszulagern, um das Netzwerk effizienter zu gestalten und gleichzeitig die Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit zu erhöhen.

Quelle: Solaxy.io

Im Mittelpunkt steht dabei der Token SOLX. Sollte Solaxy im Solana-Ökosystem Fuß fassen, hat SOLX das Potenzial, sich als zentraler Bestandteil innerhalb dieses Netzwerks zu etablieren. Der Token befindet sich aktuell in der Presale-Phase und ist ausschließlich über die offizielle Solaxy-Website erhältlich. Anleger haben hier die Möglichkeit, SOLX zu einem festen Preis von 0,001632 $ zu erwerben. Das Interesse an diesem Projekt ist bereits beachtlich: In den letzten Wochen wurden über 19 Millionen $ in das Projekt investiert.

Jetzt SOLX kaufen

Da SOLX noch vor seinem ersten großen Hype und der damit verbundenen potenziellen Rallye steht, sehen viele Anleger jetzt den idealen Zeitpunkt, um frühzeitig in das Projekt einzusteigen. Sollte Solaxy erfolgreich in das Solana-Ökosystem integriert werden, könnte SOLX in den kommenden Monaten und Jahren eine positive Wertentwicklung erleben.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.