Paris (ots/PRNewswire) -• Sopra Steria ist einer von nur fünf Anbietern, die im Jahr 2024 eine Best-in-Class Gesamtbewertung als Anbieter von ServiceNow-bezogenen Dienstleistungen erhalten• PAC hob hervor, dass Sopra Steria in der Lage ist, die ServiceNow-Funktionen über das traditionelle IT-Service-Management hinaus auf Bereiche wie Kundenservice, HR-Servicebereitstellung und Risikomanagement auszuweiten.• Diese Anerkennung ist eine erneute Bestätigung für das Bestreben von Sopra Steria, der bevorzugte Partner für Organisationen zu werden, die in einer sich entwickelnden europäischen Landschaft nach innovativen Lösungen für die digitale Transformation suchen.Sopra Steria, ein wichtiger Akteur im europäischen Technologiesektor, wurde vom international renommierten PAC INNOVATION RADAR als einer der führenden Anbieter von Dienstleistungen im Zusammenhang mit ServiceNow in Europa anerkannt - als einer von nur fünf Anbietern, die 2024 eine "Best-in-Class"-Gesamtbewertung erhalten haben.Der RADAR analysierte die Stärken und Fähigkeiten von 20 verschiedenen Anbietern und bewertete die Organisationen hinsichtlich ihres Portfolios, ihrer Vision, ihrer Strategie und ihres Kundenengagements.Sopra Steria wurde sowohl für seine allgemeine ServiceNow-Fähigkeit als auch für seine ServiceNow-Dienstleistungen für den öffentlichen Sektor als "Best-in-Class" eingestuft - die höchste verfügbare Klassifizierung.Sopra Steria wurde sowohl für seine allgemeine ServiceNow-Fähigkeit als auch für seine ServiceNow-Dienstleistungen für den öffentlichen Sektor als "Best-in-Class" eingestuft - die höchste verfügbare Klassifizierung. Das Unternehmen ist dafür bekannt, dass es sich stark auf den europäischen Markt konzentriert und sein umfassendes Know-how in den Bereichen IT-Dienstleistungen, digitale Transformation und Beratung nutzt, um eine Vielzahl von Branchen zu unterstützen, darunter den öffentlichen Sektor, Finanzdienstleistungen und das Gesundheitswesen.PAC hob die Fähigkeit von Sopra Steria hervor, ServiceNow-Funktionen über das traditionelle IT-Service-Management (ITSM) hinaus auf Bereiche wie Kundenservice, HR-Servicebereitstellung und Risikomanagement auszuweiten. Das umfassende Verständnis von Sopra Steria für regulatorische Umgebungen und die langjährigen Beziehungen zu Regierungsbehörden stärken die Position des Unternehmens als vertrauenswürdiger Partner für ServiceNow-Implementierungen in ganz Europa.PAC unterstrich auch den paneuropäischen Ansatz des Unternehmens, der den Transfer von Best Practices zwischen den Ländern ermöglicht und ein stabiles Ökosystem für den Wissensaustausch fördert, das die ServiceNow-Fähigkeiten verbessert. Mit Niederlassungen und Innovationszentren in Regionen wie Frankreich, Großbritannien, Spanien und den nordischen Ländern bietet Sopra Steria lokale Unterstützung und kennt die marktspezifischen Herausforderungen. Diese regionale Präsenz ermöglicht es dem Unternehmen, effektiv zu reagieren und regulatorische und kulturelle Faktoren zu berücksichtigen, die sich auf die Initiativen zur digitalen Transformation in den einzelnen Ländern auswirken.