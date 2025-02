FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Norma Group nach vorläufigen Zahlen für 2024 von 19 auf 20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Insgesamt ein solides Bild am Ende des Geschäftsjahres 2024", attestierte Analyst Thorsten Reigber dem Hersteller von Verbindungstechnik in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Zu erwarten sei aber ein vorsichtiger Ausblick auf das laufende Jahr./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2025 / 08:02 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2025 / 08:19 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A1H8BV3