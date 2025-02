DJ Siemens-Energy-CEO: Sorge des Marktes wegen Deepseek nicht begründet

DOW JONES--Siemens-Energy-Vorstandschef Christian Bruch hält die Sorgen des Kapitalmarktes hinsichtlich möglicher negativer Auswirkungen des Deepseek-KI-Modells auf das eigene Geschäft mit Stromversorgungslösungen für Rechenzentren für unbegründet. "Wenn ein Modell wie Deepseek deutlich weniger Stromverbrauch hat, dann heißt das natürlich auch, dass sich die Anwendung dieser Modelle viel schneller rechnet", sagte der Manager in einer Telefonpressekonferenz zu den Erstquartalszahlen.

Wenn die Kosten dafür, ein Modell lernend zu bekommen, geringer seien, führe das paradoxerweise trotzdem dazu, dass durch Mehranwendungen auch eine vergleichbare Strommenge gebraucht werde. "Wir gehen also nicht davon aus, dass das irgend etwas an unserer mittelfristigen Planung ändert", versicherte Bruch. Im Übrigen sei KI nur als ein Upside in der Planung berücksichtigt und nicht die Basis.

Weltweit wachse der Strombedarf über alle Industrien hinweg um 3 bis 4 Prozent im Jahr, so Bruch. "Von dem weltweiten Strombedarf machen Datenzentren etwa 1 Prozent des Strombedarfs aus, und nur der geringste Anteil davon, nämlich etwa 20 Prozent, sind heute verbunden mit Anwendungen wie Künstlicher Intelligenz und Lernen dieser stromintensiven Modelle."

"Wenn sich da etwas bewegt, dann ist das relevant, aber nicht so dominierend, wie es manchesmal erscheint", fügte Bruch hinzu. "Aber ganz klar: Der Strombedarf für Rechenzentren wird schneller wachsen als andere Bereiche. Deswegen gehen wir davon aus, dass sie in 2030 ungefähr 4 Prozent des Strombedarfs ausmachen werden."

Der Fall Deepseek hatte Ende Januar zu einem Kurssturz vieler Aktien geführt, die von Investoren mit Künstlicher Intelligenz in Verbindung gebracht werden. Auch die Siemens-Energy-Aktie verlor binnen eines Tages rund 20 Prozent. Bruch führte das darauf zurück, dass das Papier von Fonds in KI-Körben geführt werde. Der Kurs hat sich inzwischen wieder erholt.

