Die Heidelberger Druck-Aktie zeigte bislang eine bärenstarke Performance im neuen Börsenjahr. Seit Jahresbeginn hat das Papier des Druckspezialisten um über +30% zugelegt. Doch am Mittwochmorgen sackt der SDAX-Wert um fast -9% in den Kurskeller. Was ist geschehen und sollten sich Anleger davon beeindrucken lassen? Ein unerwarteter Nettoverlust Auslöser des heutigen Kurssturzes der Heidelberger sind die vorgelegten Zahlen für das abgelaufene Quartal, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...