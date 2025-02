© Foto: © 2024 Heidelberger Druckmaschinen AG

Heidelberger Druck rutscht nach veröffentlichten Zahlen wegen Stellenabbau in die Verlustzone, steigert aber die Marge und setzt auf Wachstum in Asien.Der Maschinenbauer Heidelberger Druckmaschinen (Heideldruck) rutscht im dritten Geschäftsquartal wieder in die roten Zahlen. Doch trotz Einmalkosten für den geplanten Stellenabbau zeigt das operative Geschäft klare Fortschritte. Ist die Trendwende in Sicht? Personalabbau belastet Quartalsergebnis - Aber langfristige Effekte erwartet Nach einem profitablen zweiten Quartal meldet Heideldruck für die drei Monate bis Ende Dezember einen Nettoverlust von sieben Millionen Euro. Hauptgrund: Rückstellungen für den bereits angekündigten Personalabbau. …