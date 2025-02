München (ots) -Der Werterhalt der Immobilie hat für Immobilieneigentümer und Hausverwalter oberste Priorität. Das belegt eine repräsentative Civey-Studie unter 2.500 Eigentümern/Verwaltern von Wohn- und Gewerbeimmobilien in Deutschland im Dezember 2024 im Auftrag von BRUNATA-METRONA München. Befragt wurden diese nach ihren derzeitigen Herausforderungen sowie den geplanten Maßnahmen.44 Prozent der Befragten geben den Werterhalt der Immobilie als wichtigstes Thema an. Zu den weiteren derzeitigen Schwerpunktthemen gehören die Sanierung und Modernisierung der Immobilie - dies geben 30 Prozent der Befragten an - gefolgt von den gesetzlichen Anforderungen (24 Prozent), der Verfügbarkeit von Ressourcen (20 Prozent) und der Digitalisierung (10 Prozent).Welche Maßnahmen planen Immobilieneigentümer und Hausverwalter?Im Laufe des Jahres 2025 planen die meisten der Befragten, nämlich 13 Prozent, Heizanlagen zu optimieren, gefolgt von der Installation einer Photovoltaikanlage (11 Prozent). Themen wie die gemeinschaftliche Gebäudeversorgung dagegen spielen nur für ein Prozent der Befragten eine Rolle. Auch perspektivisch - also in den nächsten drei bis fünf Jahren- planen die Hausverwalter und Eigentümer Maßnahmen insbesondere im Bereich Heizungsoptimierung (17 Prozent) und Installation von Photovoltaikanlagen (16 Prozent)."Deutschland hat sich verpflichtet, bis 2045 klimaneutral zu werden, und der Gebäudesektor spielt dabei eine zentrale Rolle. Zu den größten Herausforderungen gehört die zielgerichtete energetische Sanierung des Gebäudebestands", sagt Petra Schmucker, Geschäftsführerin von BRUNATA-METRONA München. "Immobilienbetreiber benötigen transparente, aussagekräftige Daten, um zu entscheiden, wo sie wirkungsvoll investieren können. Das macht unsere Messsysteme zur Basis für effektives Energiemonitoring und zur Erreichung der Klimaziele."BRUNATA-METRONA unterstützt Immobilienverwalter und Eigentümer mit innovativen Technologien und umfassenden Services dabei, ihre Gebäude fit für die Zukunft zu machen und den Wert der Immobilie zu erhalten. Digitale Tools wie der Energiemonitor von BRUNATA-METRONA München liefern Kennzahlen rund um die energetische Performance von Liegenschaften und Gebäuden, welche für Reportings und als Entscheidungshilfe bei Sanierungen benötigt werden. Damit haben Kunden den Energieverbrauch, die Kosten sowie die CO2-Emissionen im Blick. Das hat den Vorteil, dass Immobilienverwalter und Eigentümer auf steigende gesetzliche Anforderungen reagieren und ihre Immobilien effizient und zukunftssicher betreiben können.Civey hat für BRUNATA-METRONA München vom 19.11. bis 01.12.2024 online 2.500 Eigentümer/Verwalter von Wohnimmobilien/Gewerbeimmobilien befragt. Die Ergebnisse sind aufgrund von Quotierungen und Gewichtungen repräsentativ unter Berücksichtigung des statistischen Fehlers von 3,4 Prozentpunkten beim jeweiligen Gesamtergebnis.Pressekontakt:BRUNATA-METRONA MünchenJennifer BaderManager KommunikationE-Mail: jennifer.bader@brunata-muenchen.deTel. (089) 7 85 95 -463Original-Content von: BRUNATA-METRONA-Gruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164770/5969375