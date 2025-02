Athena Gold Corp. teilte mit, dass die Securities and Exchange Commission (SEC) am 4. Februar 2025 sein Registrierungsdokument auf Formular S-4 in Bezug auf die geplante Fusion mit seiner Tochtergesellschaft Nova Athena Gold Corp. in British Columbia für wirksam erklärt hat. Dies hat es dem Unternehmen ermöglicht, die Jahreshauptversammlung und Sonderversammlung, die in Zusammenhang mit der Fusion abgehalten werden soll, endgültig einzuberufen. Diese soll am 27. März 2025 stattfinden.Athena Gold und Nova Athena haben am 4. Februar 2025 eine Fusionsvereinbarung unterzeichnet, derzufolge Athena Gold mit Nova Athena fusionieren und seinen Sitz nach British Columbia, Kanada, verlegen wird. Nach der Fusion wird Nova Athena das verbleibende Unternehmen sein. Gemäß den Bestimmungen der Vereinbarung werden die Aktionäre von Athena Gold für jede Stammaktie von Athena Gold, die sie halten, eine Stammaktie am Kapital von Nova Athena erhalten, die auf Basis des im Fusionsvertrag beschriebenen Umtauschverhältnisses bestimmt wird. Der Abschluss der Transaktion wird kurz nach unserer Aktionärsversammlung erwartet, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der Genehmigung durch die Aktionäre beider Unternehmen.Athena Gold ist in der Mineralexploration und im Erwerb von Mineralgrundstücken tätig. Ziel des Unternehmens sei es, wirtschaftlich interessante Edel- und Basismetallgrundstücke zu lokalisieren und zu erschließen sowie weitere Explorationsbohrungen und Studien auf seinen Projekten in ganz Nordamerika durchzuführen. Das Vorzeigeprojekt von Athena Gold, das Au-Ag-Projekt Excelsior Springs, befindet sich im produktiven Walker Lane Trend in Nevada.© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de