ÖKOWORLD AG



Unternehmen: ÖKOWORLD AG

ISIN: DE0005408686



Anlass der Studie: Vorläufiger GB 2024, Kurzanalyse Empfehlung: Kaufen

seit: 12.02.2025

Kursziel: EUR 51,65

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: Keine

Analyst: Daniel Großjohann und Dr. Roger Becker

Jahresüberschuss 2024 übertrifft Erwartung



Die ÖKOWORLD AG (ISIN DE0005408686, Open Market, VVV3 GY) hat die eigenen Erwartungen und unsere Prognosen mit einem vorläufig berichteten 2024er Jahresüberschuss von rd. EUR 27 Mio. um rd. EUR 5 Mio. übertroffen. Der Umsatz lag indes mit rd. EUR 62 Mio. leicht unter dem Vorjahreswert (EUR 63,6 Mio.). Während das gute EAT auf starke Kostensenkungen, ein höheres Finanzergebnis und die Stichtagsbewertung des Umlaufvermögens (die Gesellschaft hält eigene Fondsanteile) zurückzuführen ist, dürfte der geringere Umsatz an dem weiter gesunkenen "Asset under Management"-Wert (AUM; EUR 2,971 Mrd. zum 31.12.2024; rd. EUR 3,2 Mrd. zum 30.6.2024) gelegen haben - trotz der guten Fondsperformance. Natürliche Abflüsse (u.a. durch Eintritt ins Rentenalter) konnten vertriebsseitig noch nicht kompensiert werden. Mit einem KGV2025 von 8,24 und einer erwarteten Dividendenrendite knapp unter 9% bleibt die ÖKOWORLD-Vorzugsaktie ein in unseren Augen sehr attraktives Investment.

Die Gleichgewichtung unserer aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert von EUR 51,65.



