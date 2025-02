© Foto: Stefan Puchne - dpa

Der Softwarespezialist blickt nach herausfordernden Jahren wieder optimistischer in die Zukunft. Anleger honorieren das am Mittwoch und greifen kräftig zu.Nach Jahren der schlechten Nachrichten und Kursverlusten will TeamViewer wieder angreifen. Mit der Übernahme des britischen IT-Unternehmens 1E für 720 Millionen US-Dollar und einem klaren Fokus auf IT-Automation sowie Digitalisierung will das Göppinger Unternehmen seine Marktstellung ausbauen. Der Umsatz soll bis 2028 auf 1,03 bis 1,06 Milliarden Euro steigen, während die EBITDA-Marge bei 44 bis 45 Prozent liegen soll. Zum Vergleich: Im Geschäftsjahr 2024 lag der Umsatz bei 671 Millionen Euro bei einer EBITDA-Marge von 44 Prozent. Die …