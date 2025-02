Vaduz (ots) -Die Infrastruktur des Hallenbades in Eschen wird fortlaufend optimiert. Nachdem im Jahr 2013 die Sanierung der gesamten Badtechnik und des Schwimmbeckens umgesetzt wurde, wird in diesem Jahr der Garderobenbereich umgestaltet. Mit den anstehenden Arbeiten sollen die Qualität und der Komfort im Hallenbad Eschen langfristig verbessert werden und damit der Öffentlichkeit, den Schulen und den Vereinen zeitgemässe Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden.Die Arbeiten werden am 17. April 2025 starten und sollen nach rund sechs Monaten am 19. Oktober 2025 abgeschlossen werden. Diese umfassen die Neugestaltung der Garderoben mit Einzel- und Familienkabinen sowie die Umstellung der Beleuchtung auf LED-Technik. Während dieser Zeit bleibt das Hallenbad Eschen für den öffentlichen Betrieb geschlossen. Der Schwimmunterricht der Schulen und die Trainings der Sportvereine können während der Dauer der Renovationsarbeiten weiterhin stattfinden.Ab dem 20. Oktober 2025 wird das Hallenbad Eschen zu den gewohnten Zeiten wieder geöffnet werden.Pressekontakt:Stabsstelle für staatliche LiegenschaftenSilvio Tescari, Abteilung Projektierung staatlicher LiegenschaftenT +423 236 69 90info.ssl@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100928746