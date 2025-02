Frechen (ots) -Zum Europäischen Tag der Logopädie am 6. März 2025 informiert der Deutsche Bundesverband für Logopädie e. V. (dbl) über die Relevanz einer sprachreichen Umgebung für die kindliche Sprachentwicklung. Studien belegen die Wirkung sprachlicher Anregung in Familien und Kitas und zeigen, dass alle Kinder von 0-6 Jahren von einer sprachreichen Umgebung profitieren: Kinder, deren Erstsprache Deutsch ist ebenso wie Kinder, für die Deutsch die zweite oder dritte Sprache ist.Getreu dem diesjährigen Motto "Spielen - entdecken - Sprache fördern! Ein sprachreiches Umfeld für jedes Kind" wird der Fokus vor allem auf eine spielerische Herangehensweise gesetzt, die Kinder zum Experimentieren und Ausprobieren einlädt. Darüber hinaus möchte der Verband dafür sensibilisieren, wie Erwachsene im Umgang mit Kindern die Sprachentwicklung fördern können und wann eine logopädische Diagnostik angeraten ist.Sprachreiche Umgebung in der Kita richtig nutzenGerade in Kindertagesstätten bieten sich vielfältige und interaktive Anlässe, um die kindliche Sprachentwicklung alltagsintegriert zu fördern, so der dbl. Auf der dbl-Website sind beispielsweise unter dem Punkt "Verknüpfung von Sprachförderung mit naturwissenschaftlichen Experimenten" hilfreiche Informationen für Erzieher*innen dazu eingestellt: https://www.dbl-ev.de/kinder-und-jugendliche/praevention/sprachfoerderung-in-der-kita.Informationsmaterialien für ElternSprachförderung für Kinder ist wichtig. Wenn jedoch z. B. eine Sprachentwicklungsstörung vorliegt, reicht Förderung allein nicht aus. Die Auffälligkeiten der Sprache können sich über die gesamte kindliche Entwicklung, bis ins Schulalter und teilweise darüber hinaus, zeigen.Neben Sprachentwicklungsstörungen können auch Sprech-, Stimm-, Schluck- und Redeflussstörungen oder Sprechangst (selektiver Mutismus) auftreten.Die logopädischen Einsatzgebiete bei Kindern und Jugendlichen sind daher vielfältig.Allgemeine Informationen zu diesem Thema finden Sie hier: https://www.dbl-ev.de/logopaedie/kinder-und-jugendlicheTelefon-Hotline für Interessierte am 6. MärzAnlässlich des Europäischen Tages der Logopädie 2025 beantworten ausgewiesene Expert*innen des Deutschen Bundesverbandes für Logopädie e.V. Fragen zum Thema Sprachförderung. Sie können sich an die dbl-Expert*innenhotline wenden, die am 6. März 2025 unter der zentralen Telefonnummer: (0 22 34) 37 95 3-0 zwischen 17:00 und 20:00 Uhr zur Verfügung steht. Hier erfährt man, welche Möglichkeiten der Therapie und der Beratung und Unterstützung Logopäd*innen bieten, wie man diese Ressource in Anspruch nehmen kann und wie man den oder die richtige Therapeut*in findet (Anruf ins deutsche Festnetz. Kosten variieren je nach Telefon-/Mobilfunkanbieter und Vertrag).Weitere Informationen und zahlreiche Materialien zu den Themen Sprachentwicklung und Sprachförderung finden Sie auf der Website des Deutschen Bundesverbandes für Logopädie e.V. (dbl) unter www.dbl-ev.deZum Europäischen Tag der LogopädieDer Europäische Tag der Logopädie wird am 6. März 2025 zum 21. Mal begangen. In Deutschland ist er auch im "Jahresplaner Gesundheitstage 2025" der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) gelistet. Ins Leben gerufen hat ihn der Europäische Dachverband der Nationalen Logopädie-Verbände, ESLA.Pressekontakt:Deutscher Bundesverband für Logopädie e.V. (dbl), Augustinusstr. 11 a, 50226 Frechen, Pressereferat, Nikola Depel: Tel.: 01590.4817365, Klaudia Kasek: Tel: 01556.0315758, E-Mail: presse(at)dbl-ev.de, Internet: www.dbl-ev.deOriginal-Content von: Deutscher Bundesverband für Logopädie e. V. (dbl), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/34356/5969474