NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Bechtle auf "Buy" belassen. Unter den mittelgroßen europäischen Unternehmen hätten die Aktien von IT-Dienstleistern mit einem höheren Hardware-Geschäftsanteil wie Bechtle und Computacenter das größte Aufwertungspotenzial, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Bechtle und Cancom hätten ein hartes Jahr hinter sich./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2025 / 14:07 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2025 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005158703