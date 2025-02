Berlin (ots) -Im Auftrag der rbb-Gremiengeschäftsstelle erhalten Sie folgende Pressemeldung:Die Vorwürfe im Zusammenhang mit den Recherchen des rbb über den Grünen-Politiker Stefan Gelbhaar sind derzeit Gegenstand einer eingehenden Untersuchung durch eine vom Sender eingesetzte externe Untersuchungskommission.Um den Aufklärungsprozess konstruktiv zu begleiten, hat der rbb-Programmausschuss für den kommenden Montag, 17. Februar 2025, eine Sondersitzung einberufen.Als zuständiges Aufsichtsgremium unterstreicht der Programmausschuss seine Verantwortung in diesem Prozess. Der Ausschussvorsitzende Dr. Moshe Abraham Offenberg erklärt: "Wir unterstützen die Intendantin Ulrike Demmer aktiv bei der Aufklärung der aktuellen Vorgänge und begrüßen, dass dabei Hergang und Fehler vollständig und ohne Rücksicht auf Personen aufgeklärt werden. Der Programmausschuss bekräftigt seine Haltung, die Transparenz und Integrität des Rundfunk Berlin-Brandenburg zu wahren."Der stellvertretende Vorsitzende Frank Feuerschütz ergänzt: "In dieser Sitzung werden offene Fragen geklärt und die nächsten Schritte abgestimmt. Der Programmausschuss begleitet den Prozess und stellt sicher, dass alle relevanten Aspekte umfassend beleuchtet werden."Die Sitzung findet in Berlin statt und ist gemäß § 21 Abs. 5 rbb-Staatsvertrag nicht öffentlich.Pressekontakt:Presseanfragen:rbb-RundfunkratE-Mail: gremiengeschaeftsstelle@rbb-online.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/5969497