Sie erblickte bereits 1959 auf der amerikanischen Spielzeugmesse in New York das Licht der Welt und hat sich seitdem zur stilprägenden Ikone der Pop- und Modekultur gemausert. Für die erste Realverfilmung mit Margot Robbie gab es einen Oscar und ein Marktforschungsinstitut bescheinigte ihr in Deutschland einen Bekanntheitsgrad von 100 Prozent. In ihrem neuen Abenteuer entdeckt Barbie nun ihre kulinarischen Vorlieben.Barbie "Brooklyn" Roberts, Barbie "Malibu" Roberts und ihre besten Freundinnen Teresa und Nikki machen sich auf in den "Big Apple", um in den Frühlingsferien bei der Eröffnung des neuen Restaurants von Teresas Cousine zu helfen. Inspiriert von alten Familienrezepten lernt Teresa mit ihren Freundinnen etwas über ihre mexikanischen Wurzeln - und über die Kraft der Freundschaft. Im 44. Animations-Abenteuer aus dem Barbie-Universum steht damit erstmals Barbies Freundin Teresa im Mittelpunkt der Handlung.TOGGO zeigt den Animationsfilm "Barbie & Teresa: So schmeckt Freundschaft" am Sonntag, 9. März um 14:20 Uhr als Deutschlandpremiere. Zudem steht die Produktion auf toggo.de, in der TOGGO App und auf RTL+ zum Streamen bereit.