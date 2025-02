Whatsapp will bei privaten Konten eine Option bereitstellen, die für Unternehmenskonten schon zur Verfügung steht: Das Verknüpfen mit Social-Media-Konten. Eine Frage zur Sicherheit ist noch ungeklärt. Whatsapp will seinen User:innen die Möglichkeit geben, ihre Profilseiten mit mehr Informationen auszustatten. Laut einem Bericht von Wabetainfo arbeitet der Messenger an einer neuen Funktion, mit der Nutzer:innen ihrem Konto Links zu ihren Social-Media-Profilen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...