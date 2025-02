Die SFC Energy AG, ein führender Anbieter von Methanol- und Wasserstoff-Brennstoffzellen, hat einen weiteren Großauftrag von ihrem strategischen Partner FC TecNrgy Pvt Ltd. (FCTec) erhalten. Der Gesamtauftragswert beträgt rund 4 Millionen Euro und folgt auf vorherige Großaufträge aus dem Jahr 2023 mit einem Gesamtvolumen von über 33 Millionen Euro. Die tragbaren und stationären Methanol-Brennstoffzellenlösungen werden in der SFC-Produktionsstätte in Gurgaon, Haryana (Indien) montiert und kommen bei den indischen Streitkräften zum Einsatz. Brennstoffzellentechnologie für extreme Einsatzbedingungen ...

