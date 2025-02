Lausanne (ots) -Das Schweizer Suchtpanorama 2025 gibt den Überblick über die neusten Entwicklungen im Suchtbereich: Was weiss man über die aktuellen Konsumtrends bei Alkohol, Tabak, illegalen Drogen und psychoaktiven Medikamenten in der Schweiz? Welche Probleme zeigen sich beim Gebrauch digitaler Medien oder beim Geldspiel?Ein erheblicher Teil des Umsatzes und Gewinns von Suchtmittelindustrien und Geld- resp. Videospielanbietern wird dank problematisch konsumierenden resp. nutzenden Menschen erreicht. Welche Mechanismen verstärken die Suchtentwicklung? Wie profitieren die Industrien davon? Diese Perspektive wirft auch ein neues Licht auf die politischen Vorgänge. Das Schweizer Suchtpanorama 2025 zeigt auf, welche Zusammenhänge existieren und gibt auch Empfehlungen für Fachleute und Entscheidungsträger, um Suchtprobleme zu verhindern und zu verringern.Sperrfrist: Dienstag, 4. März 2025, 5.00 Uhr.Falls Sie im Voraus ein Recherchegespräch oder ein Interview vereinbaren möchten, zögern Sie nicht, ab sofort Kontakt mit uns aufzunehmen. Auf Wunsch steht das Mediendossier unter Einhaltung der Sperrfrist ab dem Nachmittag des Mittwoch, 26. Februar 2025 für Sie bereit.Fachpersonen von Sucht Schweiz beantworten Ihre Fragen:Ab Donnerstag, 27. Februar 2025, nach VereinbarungTania Séverin, Direktorin, Fragen zum Hauptthema "Das Geschäft mit der Sucht", zur Politik, sowie zu den Themen Medikamente und Tabak/NikotinFrank Zobel, Vizedirektor, Experte für illegale DrogenMarina Delgrande Jordan, Co-Leiterin Forschung, Expertin in den Bereichen Online-Aktivitäten und JugendlicheDörte Petit, Projektleiterin Prävention, Expertin im Bereich Glücks- und GeldspielMonique Portner-Helfer, Mediensprecherin, Expertin für AlkoholMarkus Meury, Mediensprecher, Experte für Tabak/Nikotin und MedikamentePressekontakt:Monique Portner-Helfer, Mediensprecherin (Mo-Mi)Tel.: 021 321 29 74; mportner-helfer@suchtschweiz.chMarkus Meury, Mediensprecher (Di-Fr)Tel.: 021 321 29 63; mmeury@suchtschweiz.chOriginal-Content von: Sucht Schweiz / Addiction Suisse / Dipendenze Svizzera, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000980/100928750