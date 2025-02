Check Point - CHKP: Die Top 100 der Forbes-Liste sind komplett auf der Kundenliste!

Kaufsignal beim Firewall-Marktführer Check Point Software (CHKP)

Die israelische Cybersecurity-Aktie überzeugt auch fundamental!

Check Point (CHKP) - ISIN IL0010824113

Rückblick: Zwei markante Kurslücken prägen das Chartbild der Check-Point-Aktie, die im vergangen Halbjahr rund 18 Prozent zulegen konnte. Während das Gap Down vom vergangenen Oktober zwischenzeitlich geschlossen ist, bietet das Ende nach den letzten Quartalszahlen aufgerissene Gap Up zusammen mit Kontaktpunkten vor dem Oktober-Absturz nun eine solide Unterstützung.

Check Point-Aktie: Chart vom 11.02.2025, Kürzel: CHKP Kurs: 218.52 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Die letzte Tageskerze signalisiert ein aktives Kaufsignal, sodass Trader am heutigen Mittwoch intraday nach Einstiegsmöglichkeiten suchen könnten. Das Kursziel nach Measured Move liegt bei circa 244 USD.

Mögliches bärisches Szenario

Das Wertpapier neigt zu Kurssprünge nach oben und unten. Vorsichtige Trader könnte die Linie bei 210 USD zur Absicherung nutzen. Wer als Investor langfristig auf das Thema Cybersecurity setzt, könnte mit einem Branchen-ETF die Risiken einer Einzelaktie wie Check Point abfedern.

Meinung:

Die anhaltenden Cyber-Bedrohungen im Internet - ob von Einzeltätern, kriminellen Organisationen oder anderen böswilligen Akteuren - erweisen sich als lukratives Geschäftsfeld für Check Point. Das israelische Unternehmen hat sich eine starke Position im Bereich Unternehmenssicherheit aufgebaut, insbesondere bei Firewalls und Sicherheitssoftware. Die beeindruckende Kundenliste umfasst sämtliche Unternehmen der Forbes-100. Die Marktführerschaft des Unternehmens wird auch von Experten bestätigt: In der renommierten Gartner-Analyse "Magic Quadrant for Enterprise Network Firewalls" führt Check Point das Feld an und positioniert sich damit vor namhaften Wettbewerbern wie Palo Alto Networks, Fortinet, Cisco und Juniper Networks. Die Umsatz- und Gewinnzahlen gehen seit vielen Jahren stetig nach oben, sodass es kaum Zweifel an der bullischen Einstufung geben sollte.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 218.59 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1161 Mio.USD

Meine Meinung zu Check Point ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.cio.de/article/3664829/die-roadmap-von-firewall-marktfuehrer-check-point.html

Veröffentlichungsdatum: 12.02.2025

Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Eine mit dem Autor wirtschaftlich verbundene Person ist in diesem Wertpapier investiert. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

