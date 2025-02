Die Ölpreise geben zur Wochenmitte leicht nach, nachdem das API Rekord-Aufbauten für die US-Rohölbeständen meldete. Marktteilnehmer warten nun auf die offiziellen Daten des DOE. Brent notiert am Mittag bei ca. 76 US-Dollar je Barrel. Bei den Heizölpreisen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zeigt sich am Mittag leichte Entspannung nach der Aufwärtsbewegung der letzten Tage.Die Rohölpreise haben ...

