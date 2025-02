© Foto: Nati Harnik/AP/dpa - dpa-Bildfunk

Berkshire Hathaway hat seine Beteiligung an Occidental Petroleum weiter aufgestockt - trotz des schwachen Aktienkurses. Berkshire Hathaway hat seine Beteiligung an Occidental Petroleum erneut aufgestockt und besitzt nun 28,3 Prozent des Energieunternehmens. Am 7. Februar kaufte Berkshire weitere 763.000 Occidental-Aktien im Wert von fast 36 Millionen US-Dollar zu einem durchschnittlichen Preis von 46,82 US-Dollar pro Aktie. Dieser Kauf wurde am 11. Februar in einem Formular 4 bei der US-Börsenaufsicht SEC offengelegt, da Berkshire als Großaktionär verpflichtet ist, Transaktionen innerhalb von zwei Werktagen zu melden. Mit diesem jüngsten Trade hält Berkshire nun insgesamt 264,9 Millionen …