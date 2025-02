FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Siemens Energy haben sich am Mittwoch bis zum Mittag zeitweise in die Spitzengruppe des Dax vorgearbeitet. Die Papiere gewannen bis zu 3 Prozent, blieben aber in ihrer Konsolidierung knapp unter ihrem Rekord vom Januar. Für eine Annäherung an das Rekordhoch von 60,40 Euro aus dem Januar reichte der Schwung noch nicht. Zuletzt schmolz das Kursplus auf ein Prozent.

Am Morgen hatte das Unternehmen Zahlen für das erste Quartal veröffentlicht, nachdem im Januar bereits Eckdaten vorgelegt worden waren. Analyst Ajay Patel von Goldman Sachs lobte die Erholungsstory von Siemens Energy. Eine Aufstockung der Free-Cashflow-Ziele sei wahrscheinlich und bei der Profitabilität vor Sondereinflüssen liege man auch über Plan. Am Jahresausblick hielt der Energietechnikkonzern fest.

Im Januar war der Siemens-Energy-Kurs nach dem Rekord abgesackt wegen der Debatte über ein effizienteres KI-Modell des chinesischen Anbieters DeepSeek. Bei den Aktien des Energietechnik-Konzerns hatte es nach starkem Lauf im Jahr 2024 Gewinnmitnahmen ausgelöst, dass die Chinesen womöglich mit weniger Rechenleistung auskommen als die etablierten Modelle.

Der Konzernchef Christian Bruch sieht durch DeepSeek aber keine Gefahr für das Geschäft mit Rechenzentren, wie er am Mittwoch erwähnte. "DeepSeek ist daher nicht so relevant, wie es einige denken." Auch die immer neuen Zollankündigungen durch den US-Präsidenten Donald Trump sieht Bruch gelassen. "Wir sehen mehr Chancen als Risiken in Nordamerika."/tih/ag/mis