FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat H&M von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 190 auf 160 schwedische Kronen gesenkt. 2030 dürfte die Persson-Familie als Großaktionär den Textilkonzern von der Börse nehmen, falls sie die erwarteten Dividenden und Aktienrückkäufe komplett reinvestiere, schrieb Analyst Adam Cochrane in einer am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Bis dahin seien es aber noch fünf lange Jahre. Angesichts der aktuellen Entwicklung von währungsbereinigtem Umsatz, Bruttomargen und Investitionen gebe es Risiken für die Schätzungen. Sollten diese weiter sinken, seien auch die Dividenden in Gefahr, was wiederum Aktienkäufe durch die Persson-Familie verzögern würde. Viele Anleger sähen H&M weiterhin als strukturellen Verlierer./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2025 / 08:00 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: SE0000106270