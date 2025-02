Die Rheinmetall AG verzeichnet einen bedeutenden Erfolge im Bereich der Flugsimulation. Der Düsseldorfer Rüstungskonzern sicherte sich einen Auftrag im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich für die Lieferung von Flugsimulatoren an die niederländischen Luftstreitkräfte. Die Vereinbarung mit dem brasilianischen Luftfahrtunternehmen Embraer umfasst die Bereitstellung eines vollständigen Flug- und Missionssimulators sowie eines Cargo-Handling-Station-Trainers für das Transportflugzeug C-390. Die Produktion beginnt umgehend, wobei die Auslieferung für Ende 2026 vorgesehen ist.

Strategische Expansion in Europa geplant

Die wachsende Bedeutung des C-390-Programms in Europa führt zu weitreichenden strategischen Überlegungen. Rheinmetall und Embraer erwägen die Einrichtung eines Trainingszentrums auf europäischem Boden, was die bisherige Abhängigkeit vom einzigen bestehenden Zentrum in São Paulo reduzieren würde. Diese Entwicklung könnte sich positiv auf die Geschäftsentwicklung auswirken, zumal die Rheinmetall-Aktie im vergangenen Jahr eine bemerkenswerte Performance zeigte. Mit einem aktuellen Kurs von 721,00 Euro liegt das Papier zwar 6,94 Prozent unter seinem jüngsten Höchststand von 774,80 Euro, konnte jedoch im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutliche Zugewinne verzeichnen.

