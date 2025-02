Köln (www.fondscheck.de) - Der Sauren Global Defensiv A (ISIN LU0163675910/ WKN 214466) startete mit einer Wertsteigerung im Januar in Höhe von 0,8% sehr erfolgreich in das neue Jahr, so die Experten von Sauren.An den Rentenmärkten hätten sich die einzelnen Bereiche unterschiedlich entwickelt. Deutsche Staatsanleihen hätten aufgrund des Anstiegs des Kapitalmarktzinsniveaus moderate Verluste hinzunehmen gehabt. In den USA sei das Kapitalmarktzinsniveau nahezu unverändert geblieben. Unternehmensanleihen sowie Hochzinsanleihen hätten aufgrund einer Einengung der Zinsdifferenz zu Anleihen hoher Bonität Kursgewinne verbucht. ...

