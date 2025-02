Foxconn-Chef Young Liu hat am Mittwoch erstmals öffentlich das Interesse des weltgrößten Auftragsfertigers an einem Einstieg bei Nissan bestätigt. Er bekräftigte jedoch, dass er eine Partnerschaft mit Nissan anstrebe - und keine Übernahme. Konkret prüft Foxconn den Kauf jener Nissan-Anteile, die Renault abstoßen will. Laut Foxconn-CEO Young Liu ist das aber nur eine der Optionen, die derzeit diskutiert werden. Eine Kooperation mit Nissan sei das ...

