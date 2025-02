Beim norwegischen Maschinenbauer steigt die Spannung. Am Freitag (14. Februar) wird Tomra die Zahlen für das abgelaufene vierte Quartal präsentieren. DER AKTIONÄR zeigt auf, was der Markt vom Pfandrücknahme-Automaten-Hersteller erwartet - auch mit Blick auf das bereits angebrochene neue Fiskaljahr 2025.Derzeit rechnen die Analysten mit Erlösen in Höhe von 380,3 Millionen Euro und einem EBITDA von 63,5 Millionen Euro. Unter dem Strich soll Tomra im Schlussviertel ein bereinigtes Ergebnis je Aktie ...

