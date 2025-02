Während die Märkte verrückt spielen und im Sog der Handelskriegs der USA immer neuen Schwankungen ausgesetzt sind, steigt der DAX zum ersten Mal in der Geschichte über 22.100 Punkte. Was treibt derzeit an, ist der Risiko-Appetit gerechtfertigt und welche Möglichkeiten bieten sich im Bereich der Zertifikate an? Mehr dazu in diesem Interview mit David Hartmann, Vontobel.