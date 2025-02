© Foto: Jacob Rice - unsplash

Kraft Heinz Umsatz sinkt - nicht ganz so stark, wie von den Analysten geschätzt. Aber auch das Marktumfeld bleibt für das Unternehmen schwierig. Die Kraft-Heinz-Aktie (KHC) ist wie eine Tomate, die nicht mehr richtig reift - das Potenzial ist da, aber irgendwie bleibt sie blass. Es tropft nur dünne Rendite aus der Ketchup-Flasche. Denn das Unternehmen hat im letzten Quartal einen Rückgang des Nettoumsatzes um 3 Prozent verzeichnet, während der organische Nettoumsatz um 2,1 Prozent sank. Die Wall Street hatte für das Unternehmen einen Umsatzrückgang von 3,3 Prozent auf 6,67 Milliarden US-Dollar erwartet. Auch das Betriebsergebnis fiel um 63,2 Prozent, was hauptsächlich auf Abschreibungen in …