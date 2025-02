Der Verteidigungs-, Sicherheits- und Resilienzsektor erreichte 2024 mit 5,2 Milliarden US-Dollar ein Allzeithoch.

Der Sektor hat den gesamten Risikokapitalsektor übertroffen und in den letzten zwei Jahren einen Anstieg von 30 Prozent verzeichnet.

München hat sich 2024 zum führenden VC-Zentrum in Europa für dieses Segment entwickelt.

Um die Integration der wachsenden Zahl neuer Technologien in diesem Segment durch Regierungen und Unternehmen zu unterstützen, gibt der NATO-Innovationsfonds die Einstellung von John Ridge als Chief Adoption Officer bekannt.

Dealroom.co und der NATO-Innovationsfonds ein von 24 NATO-Ländern unterstützter Risikokapitalfonds mit einem Volumen von 1 Milliarde Euro haben heute ihren ersten Bericht über den Stand der Verteidigung, Sicherheit und Widerstandsfähigkeit in Europa veröffentlicht, der ein Rekordjahr für Investitionen in diesem Segment aufzeigt. Dies unterstreicht die entscheidende Rolle, die der Sektor bei der Aufrechterhaltung des technologischen Vorsprungs und der Souveränität Europas inmitten eines breiteren Markteinbruchs spielt.

Die wichtigsten Ergebnisse des Berichts zeigen:

Die Risikokapitalfinanzierung im DSR-Sektor (Verteidigung, Sicherheit und Widerstandsfähigkeit) ist auf einem Allzeithoch und erreichte 2024 5,2 Milliarden US-Dollar. Insgesamt sind die Investitionen in den letzten sechs Jahren fast um das Fünffache gestiegen. Da Unternehmen in der Früh- und Aufbruchphase dieses Wachstum vorantreiben, wird in den kommenden Jahren eine starke Pipeline für die Skalierung erwartet. Die Investitionen in DSR sind in den letzten zwei Jahren um 30 Prozent gestiegen das stärkste Wachstum unter allen VC-Deep-Tech-Segmenten.Das Segment hat den gesamten VC-Markt deutlich übertroffen, der im gleichen Zeitraum einen Rückgang von 45 Prozent verzeichnete. Verteidigungs-Start-ups waren führend beim Wachstum des Segments.Unternehmen, die Technologien für die Bereiche Wahrnehmung, Verständnis und Entscheidungsfindung entwickeln dazu gehören Technologien, die dabei helfen, Risiken und Bedrohungen zu verfolgen, um schnellere und bessere Entscheidungen zu ermöglichen verzeichneten 2024 einen Anstieg der Risikokapitalfinanzierung auf die Rekordhöhe von 1 Milliarde US-Dollar, was einem Anstieg um das Vierfache seit 2020 und fast das Zweifache seit dem Vorjahr entspricht.

"Die Investitionsbereitschaft in Start-ups für Verteidigung, Sicherheit und Resilienz ist in Europa nicht wiederzuerkennen, wenn man sie mit der von vor ein paar Jahren vergleicht", sagte Yoram Wijngaarde, Gründer und CEO von Dealroom. "Während die VC-Finanzierung in den letzten zwei Jahren insgesamt um 45 Prozent zurückgegangen ist, sind die Investitionen in Verteidigungs- und Sicherheitstechnologie um 30 Prozent auf 5,2 Milliarden US-Dollar im vergangenen Jahr gestiegen. Dies folgt dem anhaltenden Trend, Kapital und Innovation über Deep-Tech-Technologien für die strategischen Kernbedürfnisse Europas einzusetzen. Trotz des jüngsten Wachstums ist die Verteidigungs-, Sicherheits- und Resilienztechnologie nach wie vor ein relativ junger Sektor, aber die Daten zeigen eine aktive Pipeline von Unternehmen in der Frühphase, die dies ändern wollen."

"Europa verfügt über die Talente und Ressourcen, um bei Technologien für Verteidigung, Sicherheit und Resilienz weltweit führend zu werden", sagte Kelly Chen, Partnerin beim NATO-Innovationsfonds. "Wir freuen uns, dass dieser Sektor in diesem Jahr die Dynamik im Bereich Deep Tech vorantreibt, und sind entschlossen, in Technologien zu investieren, die die Zukunft der Region sichern können."

Deutschland und Großbritannien entwickeln sich zu regionalen Führern

München hat sich als Europas wichtigster Standort für DSR-Investitionen herauskristallisiert,gefolgt von Oxford in Großbritannien und Paris in Frankreich. Großbritannien hat seit 2019 die meisten Risikokapitalfinanzierungen im Bereich DSR angezogen. Deutschland belegte jedoch 2024 den ersten Platz, gefolgt von Großbritannien und Frankreich. Seit 2019 haben die Schweiz und die Niederlande 7 Prozent ihrer gesamten nationalen Risikokapitalfinanzierung in DSR-Unternehmen investiert. Dies ist der größte Anteil der in diesem Segment investierten nationalen Mittel. Großbritannien kann fünf der zehn führenden DSR-Zentren vorweisen (Oxford, London, Cambridge, Bristol und Reading), während Deutschland mit zwei Zentren (München, Berlin) folgt.

"Die Metropolregion München entwickelt sich zu einem Zentrum für Verteidigungsunternehmen der nächsten Generation und bietet Industrie- und Testeinrichtungen, Spitzentalente, eine regionale industrielle Lieferkette und Verbindungen zu deutschen Verteidigungskunden und traditionellen Hauptauftragnehmern", sagte Marc Wietfeld, Mitbegründer und CEO von ARX. "Mit ARX wollen wir die Lücke zwischen aufstrebenden Akteuren, neuen Hauptauftragnehmern im Verteidigungsbereich und etablierten Auftragnehmern schließen."

Grundsteinlegung für die Einführung von Technologie in Europa

Die Ergebnisse des Berichts deuten darauf hin, dass sich die aufstrebende Technologielandschaft Europas im Bereich Verteidigung, Sicherheit und Resilienz in einem bedeutenden Wandel befindet, der durch geopolitische Entwicklungen und eine wachsende Nachfrage nach neuen Technologien, die die Zukunft der Region sichern können, angetrieben wird. In einem kürzlich veröffentlichten Dokument forderte der NATO-Innovationsfonds die Schaffung von Adoptionspfaden für die Integration neuer Technologien in die Verteidigungs- und Sicherheitsinfrastruktur der europäischen Verteidigungsministerien.

Um die Schaffung dieser Wege zu unterstützen und um große europäische Unternehmen mit Start-up-Gründern zusammenzubringen, die Deep-Tech-Lösungen entwickelt haben, die der Region helfen können, ihren technologischen Vorsprung für kommende Generationen zu erhalten, gibt der NATO-Innovationsfonds heute die Einstellung von John Ridge als Chief Adoption Officer bekannt.

John Ridge kommt zum NATO-Innovationsfonds, nachdem er fast drei Jahrzehnte in den britischen Streitkräften und im öffentlichen Dienst verbracht hat. Er ist außerdem Kommissar in der aktuellen Kommission für softwaredefinierte Kriegsführung des Atlantic Council.

"Ich bin sehr stolz darauf, dem NATO-Innovationsfonds beizutreten, um dazu beizutragen, die hochmodernen Fähigkeiten unserer Portfoliounternehmen in die Hände von Nutzern im gesamten Bündnis zu bringen", sagte John Ridge, Chief Adoption Officer des NATO-Innovationsfonds. "Ich freue mich darauf, Hand in Hand mit der NATO, nationalen Regierungen und führenden Unternehmen der Verteidigungsindustrie zusammenzuarbeiten, um die Technologien, die wir unterstützen, dazu zu nutzen, die Fähigkeit des Bündnisses zu verbessern, weitere Aggressionen unserer Gegner abzuwehren."

Über den NATO-Innovationsfonds:

Der NATO-Innovationsfonds ist ein Risikokapitalfonds in Höhe von 1 Milliarde Euro, der von 24 NATO-Mitgliedern unterstützt wird und in Deep-Tech investiert, um Herausforderungen in den Bereichen Verteidigung, Sicherheit und Widerstandsfähigkeit zu bewältigen. Der Fonds investiert unabhängig, wobei 24 Nationen den Erfolg seines Portfolios unterstützen und Deep-Tech-Unternehmern Zugang zu kommerziellen und staatlichen Märkten verschaffen.

Teilnehmende NATO-Verbündete sind: Belgien, Bulgarien, Tschechien, Dänemark, Estland, Finnland, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Spanien, Schweden, Türkei, Großbritannien.

Über Dealroom.co:

Dealroom.co ist eine globale Informationsplattform zur Entdeckung und Verfolgung der vielversprechendsten Unternehmen, Technologien und Ökosysteme. Zu den Kunden zählen viele der weltweit führenden Organisationen wie Sequoia, Accel, Index Ventures, der NATO-Innovationsfonds, Nato Diana, ESA, McKinsey, BCG, Deloitte, Google, AWS, Microsoft und Stripe.

Dealroom arbeitet eng mit lokalen Entwicklungsagenturen und Förderern des Technologie-Ökosystems zusammen, um einen umfassenden mehrdimensionalen Entwurf des Technologie-Ökosystems zu erstellen, der Kapital, Talente, Innovation, Unternehmertum und die allgemeine wirtschaftliche Dynamik umfasst.

