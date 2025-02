DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

EZB: Lohntracker signalisiert nachlassenden Inflationsdruck

Die Löhne im Euroraum haben verzögert auf die Inflationsschocks der vergangenen Jahre reagiert. Nach Einschätzung der Europäischen Zentralbank (EZB) war diese verzögerte Reaktion bis zuletzt noch nicht beendet, sie sollte aber 2025 an Dynamik verlieren. "Unsere Ergebnisse unterstreichen, dass die Reaktion des Lohnwachstums auf die Inflation und in der Folge die Reaktion der Inflation auf das Lohnwachstum mit einer Verzögerung erfolgt. Dies spiegelt die Tatsache wider, dass die Löhne aufgrund von Rigiditäten auf dem Arbeitsmarkt erst mit Verzögerung auf Preissteigerungen reagieren, aber auch, dass die Unternehmen starre Preise haben und Veränderungen der Arbeitskosten nicht sofort an die Verbraucher weitergeben", heißt es im aktuellen EZB-Wirtschaftsbericht.

Frankreich kann Exportschlag verkraften, sagt Notenbankchef

Frankreich verfügt nach Einschätzung des Notenbankchefs Francois Villeroy de Galhau über ein robustes Fundament, um einen Handelskrieg mit den USA zu überstehen. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Eurozone sei, wie der Rest des Kontinents, auf Strafzölle auf ihre in die USA exportierten Waren vorbereitet. Frankreich sei aber nicht nur auf starke Exportsektoren wie Luftfahrt und Luxusgüter angewiesen, betont Villeroy. Die französische Wirtschaft umfasse auch viele Dienstleistungen, Künstliche Intelligenz (KI), Tourismus und viele andere Bereiche, die sich noch in der Entwicklung befänden, sagte der Notenbankchef gegenüber Radio France. Frankreichs Inflation sei unterdessen gezähmt und die Arbeitslosigkeit relativ niedrig.

Vance: Verbündete sollen sich lockerer KI-Regulierung anschließen

US-Vizepräsident hat bei einer internationalen Konferenz zur Regulierung Künstlicher Intelligenz (KI) in Paris vor einer Überregulierung von KI gewarnt und die "Verbündeten" aufgefordert, sich dem lockeren Regulierungsansatz der USA anzuschließen. Die USA gewännen das Rennen um die Entwicklung der besten Chips für das KI-Training und der fortschrittlichsten KI-Algorithmen und "beabsichtigen, dies auch so beizubehalten", sagte er vor einer Reihe von Staats- und Regierungschefs - darunter der französische Präsident Emmanuel Macron und der indische Premierminister Narendra Modi -, die sich am Dienstag zu einem KI-Gipfel in der französischen Hauptstadt versammelt hatten.

PBoC plant Emission zur Stabilisierung des Yuan

Die geplante Emission von Renminbi-Anleihen im Gesamtwert von 60 Milliarden Yuan durch die chinesische Zentralbank über die Hong Kong Monetary Authority zielt nach Einschätzung von Bas Kooijman von DHF Capital wahrscheinlich auf die Stabilisierung des Yuan ab. Die PBoC hatte zuvor eine Ausschreibung von dreimonatigen Anleihen im Wert von 40 Milliarden Yuan und einjährigen Anleihen im Wert von 20 Milliarden Yuan angekündigt, die am Freitag fällig werden. Die Aussichten für den Yuan bleiben jedoch bearish, erklärt der CEO und Vermögensverwalter. Eine weitere Abschwächung sei wahrscheinlich, abhängig von den globalen Handelsbedingungen und den Beziehungen zwischen den USA und China, fügt Kooijman hinzu.

+++ Konjunkturdaten +++

US/MBA Market Index Woche per 7. Feb +2,3% auf 230 (Vorwoche: 224,8)

US/MBA Purchase Index Woche per 7. Feb -2,3% auf 153,1 (Vorwoche: 156,7)

US/MBA Refinance Index Woche per 7. Feb +9,6% auf 640,6 (Vorwoche: 584,3)

February 12, 2025 07:30 ET (12:30 GMT)

