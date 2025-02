HIVE Digital Technologies: Expansionsplänen und wachsende Bitcoin-Beständen

Anzeige / Werbung HIVE Digital Technologies Ltd. hat seine Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025 veröffentlicht. Das Unternehmen habe einen Umsatz von 29,2 Millionen US-Dollar erzielt und seine Bitcoin-Reserven auf 2.805 BTC gesteigert. Besonders bemerkenswert sei die Expansion in Paraguay, die das Unternehmen als einen entscheidenden Schritt zur Steigerung seiner globalen Mining-Kapazität betrachte. HIVE Digital Technologies Ltd. hat seine Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025 veröffentlicht. Das Unternehmen habe einen Umsatz von 29,2 Millionen US-Dollar erzielt und seine Bitcoin-Reserven auf 2.805 BTC gesteigert. Besonders bemerkenswert sei die Expansion in Paraguay, die das Unternehmen als einen entscheidenden Schritt zur Steigerung seiner globalen Mining-Kapazität betrachte. Finanzielle Highlights IVE habe einen Umsatz von 29,2 Millionen US-Dollar generiert, hauptsächlich durch Bitcoin-Mining und High-Performance-Computing-Dienstleistungen. Die Betriebsmargen bei 6,1 Millionen US-Dollar. Im dritten Quartal wurden 322 Bitcoin gemined, wodurch der Bestand auf 2.805 BTC anwuchs. Das bereinigte EBITDA belief sich auf 17,3 Millionen US-Dollar und deutet auf eine starke operative Effizienz hin. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, in dem ein Verlust von 7 Millionen US-Dollar verzeichnet wurde, erzielte das Unternehmen einen Nettogewinn von 1,3 Millionen US-Dollar. Der Gesamtwert der digitalen Vermögenswerte betrug 260,8 Millionen US-Dollar, basierend auf einem Bitcoin-Kurs von 93.400 US-Dollar. Zukünftiges Hashrate-Wachstum von HIVE: Flotten-Upgrade und 300-MW-Erweiterung in Paraguay im Gange Expansion in Paraguay als strategischer Meilenstein HIVE hat ehrgeizige Pläne zur Erhöhung seiner Hashrate von 6 EH/s auf 25 EH/s bis September 2025. Ein wichtiger Bestandteil dieser Strategie ist die Erweiterung der Kapazitäten in Paraguay:



- 100 MW Rechenzentrum: Start der ersten Phase im Juni 2025 mit einer Leistung von 6,5 EH/s.

- Zusätzliche 200 MW geplant: Geplante Fertigstellung in zwei Phasen bis August 2025.

- Gesamtkapazität: Nach Abschluss der Expansion wird HIVE eine Rechenleistung von 450 MW weltweit betreiben.

Nachhaltigkeit und technologische Fortschritte HIVE setze weiterhin auf grüne Energie. Die gesamte Bitcoin-Produktion erfolge mit nachhaltiger Energie, hauptsächlich aus Wasserkraft. Zudem investiere das Unternehmen verstärkt in High-Performance-Computing für KI-Anwendungen. Die neuen NVIDIA H100 und H200 Cluster sollen bis Mitte 2025 rund 20 Millionen US-Dollar zusätzlich generieren. Kapitalmarktstrategie Das Unternehmen plane, seine Expansion durch ein At-the-Market-Programm (ATM) zu finanzieren. Dabei könnten bis zu 200 Millionen US-Dollar durch den Verkauf neuer Aktien aufgenommen werden. Diese Mittel sollten für den weiteren Ausbau der Infrastruktur, strategische Investitionen und potenzielle Akquisitionen genutzt werden. Ausblick HIVE Digital Technologies habe im dritten Quartal 2025 eine solide Leistung erzielt und sehe sich strategisch für weiteres Wachstum gut aufgestellt. Mit einer steigenden Bitcoin-Reserve, einer konsequenten Effizienzsteigerung und der Expansion nach Paraguay strebe das Unternehmen an, einer der führenden Bitcoin-Miner weltweit zu werden. Die kommenden Monate könnten entscheidend sein, um die ambitionierten Expansionspläne umzusetzen und weiter von der steigenden Nachfrage nach nachhaltigem Mining und Hochleistungsrechenzentren zu profitieren. Enthaltene Werte: CA4339211035

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )