Die meistgehandelten Produkte: Alibaba und Apple mit KI-Kooperation!

Auch am Mittwoch verteidigt der deutsche Leitindex seine Gewinne der vergangenen zwei Handelstage. Gestern hat der DAX® zum ersten Mal die Marke von 22.000 Punkten durchbrochen. Heute stieg er schon bis auf 22.126 Punkte. Frische Impulse kamen aus China. Vor allem Werte der Technologie- und Elektrofahrzeugbranche waren stark gefragt. Zu den meistgehandelten Produkten gehören heute wieder Open-End-Turbos Bull auf Alibaba.

Die Aktie des chinesischen Technologieriesen legt jüngst eine beeindruckende Performance an den Tag. Im letzten Monat kletterte die Aktie um unglaubliche 36 Prozent nach oben. Auch heute notiert das Papier vorbörslich schon rund 4,5 Prozent höher. Neusten Meldungen nach, ist der Tech-Riese Apple wohl eine Kooperation mit Alibaba eingegangen. Demnach sollen KI-Funktionen für iPhone Nutzer in China eingeführt werden. Durch riesige Mengen an persönlichen Daten, die Alibaba durch Einkaufsgewohnheiten ihrer Kunden besitzt, sollen Modelle trainiert werden. Diese könnten der Apple Intelligence helfen, Wünsche und Gewohnheiten der Kunden besser zu verstehen. Weiter stehen Call Optionsscheine auf Occidental Petroleum im Blickpunkt der Anleger. Der Erdölkonzern verzeichnet derzeit einen positiven Trend an der Börse. Gestern legte das Papier um 0,5 Prozent zu und heute handelt es vorbörslich auch schon 0,7 Prozent höher. Anleger blicken gespannt auf die bevorstehenden Quartalszahlen. Die Zahlen zum 4. Quartal 2024 werden am 18. Februar veröffentlicht. Zuletzt sind Long Faktor-Optionsscheine auf Aixtron stark gefragt. Nachdem die Aktien sich gestern erholen konnten, stehen sie heute wieder unter Druck. Um 2,65 % ging es für das Papier nach unten. Schrumpfende Umsatzprognosen und ein sinkendes EBIT drücken die Markterwartungen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Alibaba Group Holding Ltd. (ADRs) Bull HC18D9 5,81 112,75 USD 57,88 USD 1,98 Open End DAX® Bear HD4B41 1,31 22091,00 Punkte 22193,98 Punkte 201,11 Open End Sartorius AG Bull HD7998 8,46 253,05 EUR 168,67 EUR 2,50 Open End Tesla Inc. Bull HD3SUR 17,36 322,15 USD 142,82 USD 1,78 Open End DAX® Bear UG2UN8 42,34 22091,00 Punkte 26319,50 Punkte 5,24 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.02.2025; 11:45 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Oracle Corp. Call UG1XWB 3,47 177,225 USD 170,00 USD 3,27 17.06.2026 Meta Platforms Inc. Call HD4LCK 18,66 723,305 USD 620,00 USD 2,84 17.06.2026 Deutsche Telekom AG Call UG1092 0,68 33,955 EUR 36,00 EUR 15,02 18.06.2025 Occidental Petroleum Corp. Call UG2A9B 0,55 48,61 USD 50,00 USD 4,96 14.01.2026 The Goldman Sachs Group Inc. Call HD8QPP 5,63 647,215 USD 620,00 USD 7,47 18.06.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.02.2025; 11:50 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit DAX® Long HD7185 14,09 22083,00 Punkte 20939,27 Punkte 20 Open End Aixtron SE Long HD8PF2 0,51 13,365 EUR 11,76 EUR 7 Open End Bechtle AG Long HC15Y8 2,92 32,27 EUR 21,55 EUR 3 Open End Fuchs Petrolub SE Long HC3M0Y 10,97 44,43 EUR 29,62 EUR 3 Open End Rheinmetall AG Long HD3X9V 20,25 721,40 EUR 487,72 EUR 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.02.2025; 11:55 Uhr;

