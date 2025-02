Heineken verzeichnet ein solides Wachstum im Bierabsatz, insbesondere in aufstrebenden Märkten wie Indien, Nigeria und Brasilien, was zu einem deutlichen Umsatz- und Gewinnanstieg führte. Der organische Betriebsgewinn für 2024 übertraf die Erwartungen mit 4,51 Milliarden Euro, und das Unternehmen kündigte ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von 1,5 Milliarden Euro an. Für 2025 prognostiziert Heineken weiteres Wachstum, was die Aktie trotz ...

