Basel (ots) -Der Eurovision Song Contest 2025 findet in der Schweiz statt - ein Highlight für Musik- und Eurovision Song Contest (ESC)-Fans aus ganz Europa! Wer das Event nicht direkt in Basel erleben kann, hat die Möglichkeit, mit einem eigenen Public Viewing die besondere ESC-Atmosphäre zu geniessen. Veranstaltungen mit mehr als 300 erwarteten Gästen müssen im Vorfeld angemeldet werden.Der Eurovision Song Contest (ESC) ist mehr als ein Wettbewerb - er ist ein internationales Musikfest, das Menschen aus aller Welt verbindet. Im Mai 2025 wird er Millionen Zuschauer vor die Bildschirme locken. Damit Fans in der ganzen Schweiz gemeinsam feiern können, können Public Viewings organisiert werden. Ob in Bars, unter freiem Himmel oder in Eventlocations - gemeinsam mit anderen Fans macht der ESC am meisten Spass.Wer ein Public Viewing in der Schweiz mit mehr als 300 Personen plant, muss dieses im Voraus der SRG SSR anmelden. Die Registrierung erfolgt online unter ESC Public Viewings - Eurovision Song Contest (https://eurovision-basel.ch/publicviewings/). Eine Registrierung bringt zahlreiche Vorteile: Das Public Viewing wird innerhalb von 10 Tagen auf der Website der Stadt Basel zum Eurovision Song Contest 2025 gelistet und erhält damit mehr Aufmerksamkeit. Somit wird das Public Viewing auch Teil des grössten Musikfestes Europas. Wichtig ist, dass der Eintritt für die Gäste kostenlos bleibt, unabhängig von der Grösse der Veranstaltung, da der ESC für alle zugänglich sein soll. Das Branding und Naming darf nicht verwendet werden.Veranstalter müssen lokal geltende Vorschriften wie SUISA-Vergütungen, Lautstärkeregelungen und eventuelle Bewilligungen für Gastronomie und Technik berücksichtigen, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.Jetzt ist die perfekte Gelegenheit, den Eurovision Song Contest in die eigene Stadt zu bringen und mit anderen Fans einen unvergesslichen Abend zu erleben. Wer die Magie des ESC teilen und seine Veranstaltung bekannt machen möchte, kann sich ab sofort unter ESC Public Viewings - Eurovision Song Contest (https://eurovision-basel.ch/publicviewings/) registrieren. Gemeinsam feiern wir den ESC 2025 - sei dabei und werde Teil dieses einzigartigen Moments!Pressekontakt:Carla PeterhansCommunication Specialist ESCPress@esc2025.swiss+41 58 136 13 84Original-Content von: SRG SSR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100014224/100928751