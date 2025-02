12. Februar 2025 - Vancouver, B.C. / IRW-Press / Greenridge Exploration Inc. ("Greenridge" oder das "Unternehmen") (CSE: GXP | FWB: HW3 | OTCQB: GXPLF) und das Ya'thi Néné Land and Resource Office ("YNLR"), das sich in Besitz der Athabasca Denesuliné First Nations von Hatchet Lake, Black Lake und Fond du Lac befindet, sowie das nördlich gelegene Dorf Stony Rapids und die nördlich gelegenen Siedlungen Uranium City, Wollaston Lake und Camsell Portage, geben mit Freude die Unterzeichnung einer Explorationsvereinbarung (die "Vereinbarung") für das Uranprojekt Gibbons Creek ("Gibbons Creek") bekannt. Das Projektgelände liegt im Norden des Athabasca-Beckens in der kanadischen Provinz Saskatchewan. Diese Vereinbarung stärkt die Zusammenarbeit zwischen Greenridge und YNLR und stellt sicher, dass die Mineralexploration im Gebiet von Nuhenéné - das den Athabasca First Nations laut den Verträgen Treaty 8 und Treaty 10 als Hoheitsgebiet zugesprochen wurde - unter Rücksichtnahme auf die indigenen Rechte und unter Einhaltung der umweltrechtlichen Bestimmungen und der Gemeinschaftswerte erfolgt.

"Diese Vereinbarung betrifft mehr als nur die Exploration - es geht hier um den Respekt für unser Land, unser Volk und unsere Lebensweise. Sie stellt sicher, dass wir ein Mitspracherecht bei den Erschließungsarbeiten haben und unseren Werten Priorität eingeräumt wird", erklärt Mary Denechezhe, Board-Vorsitzende von Ya'thi Néné Lands and Resources. "Durch unsere Zusammenarbeit schaffen wir Möglichkeiten, die unsere Gemeinden unterstützen und gleichzeitig das schützen, was uns am meisten am Herzen liegt."

"Die Vereinbarung zwischen Greenridge und den First Nations sowie den nördlich gelegenen Gemeinden ist Zeugnis einer neuen Explorationsphilosophie in der Region des Athabasca-Beckens", erklärt Russell Starr, Chief Executive Officer von Greenridge. "Für Mineralexplorer ist die Zusammenarbeit mit jenen Menschen, die sich für den Erhalt des Landes einsetzen, das sie seit vielen Generationen bewohnen, und die sich gleichzeitig an der Auffindung neuer Minerallagerstätten beteiligen, ein absolutes Muss."

Die Vereinbarung wurde im vierten Quartal 2024 zwischen YNLR und der ALX Resources Corp. ("ALX") abgeschlossen. Greenridge ist durch die Übernahme der Firma ALX im Dezember 2024 nun ebenfalls an der Vereinbarung beteiligt. Die Vereinbarung schafft den Rahmen für eine verantwortungsbewusste Exploration, die dem Erhalt kultureller Werte, dem Schutz der Umwelt und der Einbindung und dem Mitsprachrecht der Gemeinden den Vorrang einräumt. Außerdem werden durch die Beschäftigung und Ausbildung der regionalen Bevölkerung und die Geschäftsentwicklung vor Ort nachhaltige wirtschaftliche Möglichkeiten geschaffen.

In der Vereinbarung sind entsprechende Verpflichtungen zur Einbindung der Gemeinden festgelegt. Dazu zählen auch Maßnahmen zur Beauftragung nördlich gelegener Unternehmen, Vergütungen für örtliche Erntehelfer und Landarbeiter sowie Beitragszahlungen an den YNLR Community Trust. Darüber hinaus werden klare Regeln für die laufende Kommunikation und das Umweltmonitoring unter der Leitung der Community Land Technicians des YNLR geschaffen.

Mit dieser Partnerschaft wird der gemeinsamen Verpflichtung Ausdruck verliehen, einen Ausgleich zwischen wirtschaftlicher Entwicklung und umweltbezogenen und kulturellen Sorgfaltspflichten zu schaffen sowie einen langfristigen Nutzen für die Gemeinden im Athabasca-Becken zu stiften.

Über YNLR und die First Nations und Gemeinden in der Athabasca-Region

YNLR ist eine gemeinnützige Organisation, die sich im Besitz der Athabasca Denesuliné First Nations - Hatchet Lake First Nation, Black Lake First Nation und Fond du Lac First Nation - und der Athabasca-Gemeinden Stony Rapids, Wollaston Lake, Uranium City und Camsell Portage befindet.

YNLR wurde im Juni 2016 mit dem Auftrag gegründet, das ökologische, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Wohlergehen der derzeitigen und künftigen Einwohner von Athabasca zu verbessern.

Über Greenridge Exploration Inc.

Greenridge Exploration Inc. (CSE: GXP | OTCQB: GXPLF | FWB: HW3) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, durch den Erwerb, die Exploration und die Erschließung wichtiger Mineralprojekte in Kanada einen Mehrwert für seine Aktionäre zu schaffen. Das Unternehmen besitzt oder ist an 28 Projekten und weiteren Claims mit einer Fläche von ca. 389.210 Hektar beteiligt, die ein beträchtliches Potenzial für Uran-, Lithium-, Nickel-, Kupfer- und Goldentdeckungen aufweisen. Das Unternehmen steht unter der Leitung eines erfahrenen Managementteams und Board of Directors, die über beträchtliche Erfahrung in der Kapitalbeschaffung und dem Ausbau von Bergbauprojekten verfügen.

Greenridge besitzt eines der größten Urankonzessionsportfolios in Kanada: Es besteht aus 15 Projekten und weiteren höffigen Claims, die ungefähr 216.405 Hektar umfassen. Das Unternehmen hat Wertschöpfungsmöglichkeiten in 13 weiteren Projekten für strategische Metalle, welche Lithium-, Nickel-, Gold- und Kupferexplorationskonzessionsgebiete über insgesamt ca. 172.805 Hektar beinhalten. Zu den hervorzuhebenden Projekten gehören:

- Auf dem Konzessionsgebiet Black Lake im Nordosten des Athabasca-Beckens (40 % Greenridge, 50,43 % UEC, 8,57 % Orano) ergab ein Entdeckungsbohrloch (BL-18) aus dem Jahr 2004 0,69 % U3O8 auf 4,4 m.

- Das Konzessionsgebiet Hook-Carter (20 % Greenridge, 80 % Denison Mines Corp.) liegt strategisch günstig am südwestlichen Rand des Athabasca-Beckens, etwa 13 km von der Lagerstätte Arrow von NexGen Energy Ltd. und etwa 20 km von der Lagerstätte Triple R von Fission Uranium Corp. entfernt.

- Das Konzessionsgebiet Gibbons Creek beherbergt hochgradige Findlinge mit Gehalten von bis zu 4,28 % U3O8, die im Jahr 2013 gefunden wurden. Gibbons Creek ist derzeit Gegenstand einer Earn-in-Optionsvereinbarung, welcher zufolge Trinex Minerals Inc. (ASX: TX3) das Recht hat, nach Entrichtung von festgelegten Bar- und Aktienzahlungen sowie Investition bestimmter Beträge in die Exploration über einen Zeitraum von 5 Jahren eine Beteiligung von bis zu 75 % am Konzessionsgebiet erwerben kann.

- Auf dem Projekt McKenzie Lake wurden im Rahmen eines Explorationsprogramms im Jahr 2023 drei Proben entnommen, die 844 ppm U-Gesamt (0,101 % U3O8), 273 ppm U-Gesamt und 259 ppm U-Gesamt enthielten.

- Das Konzessionsgebiet Nut Lake im Thelon-Becken umfasst historische Bohrungen, die bis zu 9 Fuß mit 0,69% U3O8, einschließlich 4,90% U3O8 über 1 Fuß aus 8 Fuß Tiefe, durchschnitten.

- Auf dem Konzessionsgebiet Firebird Nickel wurden zwei Bohrprogramme (7 Bohrlöcher mit insgesamt 1.339 m) durchgeführt, wobei Bohrloch FN20-002 23,8 m mit 0,36 % Ni und 0,09 % Cu durchteufte, einschließlich 10,6 m mit 0,55 % Ni und 0,14 % Cu.

- Das Bohrprogramm 2022 des Konzessionsgebietes Electra Nickel enthielt Ergebnisse von 2.040 ppm Ni auf 1 m und 1.260 ppm Ni auf 3,5 m.

Das Unternehmen verfügt über strategische Partnerschaften, zu denen Konzessionsgebiete gehören, die von Denison Mines Corp. und Uranium Energy Corp. betrieben und weiterentwickelt werden. Das Managementteam, Board of Directors und das technische Team des Unternehmens verfügen über beträchtliche Erfahrung bei der Kapitalbeschaffung und der Förderung von Bergbauprojekten und sind bestens gerüstet, um neue Investoren anzuziehen und zukünftiges Kapital zu beschaffen.

Qualifizierter Sachverständiger

Die technischen Informationen in dieser Pressemeldung in Bezug auf die Konzessionsgebiete von Greenridge Exploration wurden von Jody Dahrouge, B.Sc., P.Geo., von Dahrouge Geological Consulting Ltd., in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Rechtsbestimmungen, die in der Vorschrift National Instrument 43-101 festgelegt sind, geprüft und genehmigt.

Für das Board of Directors von Greenridge

Russell Starr

Chief Executive Officer, Direktor

Tel: +1 (778) 897-3388

E-Mail: info@greenridge-exploration.com

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen, auch in Bezug auf zukünftige Pläne und andere Angelegenheiten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, einschließlich Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Solche Informationen können im Allgemeinen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Formulierungen wie "können", "erwarten", "schätzen", "antizipieren", "beabsichtigen", "glauben" und "fortsetzen" oder deren Verneinung oder ähnlichen Varianten erkannt werden. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen zugrunde gelegten Annahmen als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen, was auf zahlreiche bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren zurückzuführen ist, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, Geschäfts-, Wirtschafts- und Kapitalmarktbedingungen, die Fähigkeit, die Betriebskosten zu verwalten, und die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf Aussagen in Bezug auf: den erwarteten Nutzen des Abschlusses der Vereinbarung; die Zielsetzungen, Ziele oder zukünftigen Pläne des Unternehmens in Bezug auf seine Projekte; weitere Explorationsarbeiten auf den Projekten in der Zukunft. Solche Aussagen und Informationen beruhen auf zahlreichen Annahmen bezüglich der gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsstrategien und des Umfelds, in dem das Unternehmen in Zukunft operieren wird, der erwarteten Kosten und der Fähigkeit, Ziele zu erreichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln, Rechtsstreitigkeiten, die Nichterfüllung von vertraglichen Verpflichtungen durch Vertragspartner, der Verlust von wichtigen Mitarbeitern und Beratern sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Bedingungen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich qualifiziert. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

