Unterstützung von Unternehmen bei der globalen Expansion durch nahtlose Verwaltung von lokalen und ausländischen Währungen

Corpay, Inc. (NYSE: CPAY), ein weltweit führender Anbieter im Bereich Unternehmenszahlungen, freut sich mitteilen zu können, dass der Geschäftsbereich Cross-Border von Corpay nun Konten in mehreren Währungen, Multi-Currency Accounts, anbietet. So können stetig wachsende Unternehmen ihre globale Präsenz ausbauen und gleichzeitig von einem einzigen Zugangspunkt aus eine problemlose und nahtlose Verwaltung von Fremdwährungen genießen.

Bei der Erschließung neuer Märkte und der Interaktion mit Kunden weltweit stehen Unternehmen oft vor Herausforderungenbei der Abwicklung von Transaktionen in Fremdwährungen. Die Eröffnung und Verwaltung von Bankkonten im Ausland erweist sich oft als komplex und ist mit viel Bürokratie, Sprachbarrieren und Gebühren verbunden, die manchmal weder vorhersehbar noch transparent sind.

Die Multi-Currency Accounts von Corpay* wurden entwickelt, um genau diese Hindernisse zu überwinden, indem sie Unternehmen Flexibilität und Transparenz bieten. Geschäftsinhaber profitieren von einem unkomplizierten Onboarding-Prozess, um Corpay-Kunde zu werden und einen Multi-Currency Account einzurichten. Anschließend können sie mühelos verschiedene Fremdwährungen über dedizierte Konten in ihrem eigenen Namen empfangen und auszahlen. Für jede Währung, mit der der Kontoinhaber handelt, wird ein eigenes Konto zugewiesen, was den Zahlungs- und Forderungsprozess vereinfacht und die Barrieren für den globalen Handel für Unternehmen, ihre Kunden und Lieferanten senkt.

Das Multi-Currency-Accounts-Programm von Corpay durchlief eine Pilotphase mit bestehenden Kunden, und auf der Grundlage ihres Feedbacks wurden einige Anpassungen vorgenommen. Die offizielle Einführung der Multi-Currency Accounts beginnt mit zwölf Währungen, darunter viele der wichtigsten Handelswährungen weltweit.

"Unser Ziel besteht darin, kontinuierlich Lösungen zu entwickeln, die Grenzen überwinden und nahtlose internationale Abläufe ermöglichen", sagt Tim Watson, Chief Product Digital Innovation Officer bei Corpay Cross-Border Solutions. "Nach intensiver Entwicklungsarbeit, bei der das Feedback unserer Kunden und branchenspezifische Erkenntnisse berücksichtigt wurden, erfüllt unsere zentralisierte Kontolösung die Anforderungen von Unternehmen, die in ausländischen Märkten mit unterschiedlichen Rechtsprechungen und Währungen tätig sind. Sie rationalisiert die Kontoeröffnung und -verwaltung über mehrere Währungen und Länder hinweg, reduziert die Komplexität und ermöglicht es unseren Kunden, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren."

Zu den wichtigsten Vorteilen von Multi-Currency Accounts gehören:

Wettbewerbsvorteil : Vereinfachen Sie den Währungsumtausch durch die Möglichkeit, Zahlungen in der Landeswährung zu empfangen und zu leisten, wodurch unnötige Umrechnungen minimiert werden.

: Vereinfachen Sie den Währungsumtausch durch die Möglichkeit, Zahlungen in der Landeswährung zu empfangen und zu leisten, wodurch unnötige Umrechnungen minimiert werden. Mehr Vertrauen und Sicherheit : Steigerung des Vertrauens der Zahlenden in die Abwicklung von Zahlungen über ein Konto in der Landeswährung, das auf den Namen des Unternehmens des Zahlungsempfängers lautet.

: Steigerung des Vertrauens der Zahlenden in die Abwicklung von Zahlungen über ein Konto in der Landeswährung, das auf den Namen des Unternehmens des Zahlungsempfängers lautet. Von Einfachheit und Effizienz profitieren : Vereinfachung von Buchhaltungsaufgaben mit dem zentralen Zugangspunkt von Corpay für die Verwaltung aller Konten, die durch eindeutige Kontokennungen leicht zu identifizieren sind.

: Vereinfachung von Buchhaltungsaufgaben mit dem zentralen Zugangspunkt von Corpay für die Verwaltung aller Konten, die durch eindeutige Kontokennungen leicht zu identifizieren sind. Online-Zugang rund um die Uhr: Nahtlose globale Kommunikation, Verwaltung mehrerer Währungen, Reporting und Datenabgleich rund um die Uhr über die Online-Plattform.

"Die Entwicklung von Multi-Currency Accounts erfolgte in Zusammenarbeit mit unseren Kunden, und ihre aktive Beteiligung und Bereitschaft, Feedback zu geben, war von entscheidender Bedeutung", sagte Mark Frey, Group President Corpay Cross-Border Solutions. "Durch unser fortwährendes Engagement in Bezug auf Kundenorientierung und die Erfüllung der Kundenbedürfnisse haben wir uns der kontinuierlichen Branchenforschung und Wettbewerbsanalyse verschrieben. Außerdem holen wir ständig wertvolles Feedback von unseren Kunden ein. Denn letztendlich ist es nicht nur unser Ziel, ein erstklassiges Produkt zu schaffen, sondern auch den zukünftigen Erfolg unserer Kunden zu steigern."

Weitere Informationen zu Multi-Currency Accounts und den damit verbundenen Vorteilen finden Sie hier.

Über Corpay

Corpay, Inc. (NYSE: CPAY) ist ein globales S&P500-Unternehmen für Unternehmenszahlungen, das Unternehmen und Verbraucher dabei unterstützt, Zahlungen auf einfache und kontrollierte Weise abzuwickeln. Mit den modernen Zahlungslösungen von Corpay können Kunden fahrzeugbezogene Ausgaben (z. B. Tanken und Parken), Reisekosten (z. B. Hotelbuchungen) und Verbindlichkeiten (z. B. Zahlungen an Lieferanten) einfacher verwalten. Dadurch sparen unsere Kunden Zeit und haben letztendlich geringere Ausgaben. Corpay Cross-Border bezieht sich auf eine Gruppe von juristischen Personen, deren Eigentümer und Betreiber Corpay, Inc. ist.

Corpay Payments made easy. Weitere Informationen finden Sie unter www.corpay.com.

*"Corpay" bezieht sich in diesem Dokument in erster Linie auf die Cross-Border Division von Corpay, Inc. https://www.corpay.com/cross-border; eine vollständige Liste der Unternehmen, die Teil von Corpay Cross-Border sind, finden Sie hier: https://www.corpay.com/compliance.

