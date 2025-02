Wall-Street-Gigant Goldman Sachs hat seine Investitionen in Krypto-ETFs im vierten Quartal 2024 massiv ausgebaut. Besonders auffällig: Ein sattes Plus von 2.000 Prozent bei den Beständen der bisher weniger erfolgreichen Ethereum-ETFs. Gleichzeitig wurde auch der Bestand an Bitcoin-ETFs auf über 1,5 Milliarden Dollar aufgestockt.Wie aus dem aktuellen einem aktuellen Dokument hervorgeht, ist das Engagement in Ethereum-ETFs von 22 Millionen auf beeindruckende 476 Millionen Dollar gestiegen. Das Geld ...

Den vollständigen Artikel lesen ...