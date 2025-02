Wien (www.fondscheck.de) - Die Privatmarktfonds-Plattform Privatize hat nach Fondsnet und der Inno Invest mit der Fonds Finanz einen weiteren Kooperationspartner gewinnen können, so die Experten von "FONDS professionell".Wie auch bei den beiden anderen Partnern sollten die Makler der Fonds Finanz über die Frankfurter Plattform Zugang zu einem breiten Spektrum an Anlagemöglichkeiten in den Asset-Klassen Private Equity, Private Debt und Infrastruktur erhalten. Der Schwerpunkt solle zunächst auf European Long-Term Investment Funds (ELTIFs) liegen, wie der Münchener Maklerpool mitteile. ...

