Die Siltronic AG verzeichnet an der Börse eine positive Entwicklung, während sich gleichzeitig Veränderungen in der Aktionärsstruktur abzeichnen. Der Technologiewert konnte im gestrigen Handelsverlauf deutliche Zuwächse verbuchen und schloss mit einem Plus von 1,3 Prozent bei 43,42 Euro. Besonders bemerkenswert ist diese Entwicklung vor dem Hintergrund der jüngsten Stimmrechtsmitteilung, wonach die T. Rowe Price Group ihre Beteiligung reduziert hat. Der amerikanische Investor hält nun einen Gesamtstimmrechtsanteil von 3,11 Prozent, was einem Rückgang von 0,4 Prozentpunkten entspricht.

Analysten bleiben optimistisch

Die Experten sehen trotz der aktuellen Kursschwankungen weiterhin Potenzial in der Siltronic-Aktie. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 62,60 Euro liegt die Erwartung deutlich über dem derzeitigen Handelsniveau. Allerdings spiegeln die jüngsten Quartalszahlen die herausfordernde Marktsituation wider: Der Gewinn pro Aktie sank im dritten Quartal 2024 auf 0,60 Euro, verglichen mit 1,10 Euro im Vorjahreszeitraum. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Analysten einen Gewinn je Aktie von 2,38 Euro, während die Dividende voraussichtlich bei 0,485 Euro liegen wird.

