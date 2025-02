ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Redcare Pharmacy auf "Sell" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Ein Einstieg von Amazon in den europäischen Handel mit nichtmedizinischen Beauty- und Pflegeprodukten wäre belastend für Online-Apotheken wie Redcare Pharmacy und DocMorris, schrieb Analyst Olivier Calvet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Amazon könnte die Angebotspalette in der Folge erweitern./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2025 / 12:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2025 / 12:34 / GMT

