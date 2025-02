ADX Energy sichert sich neue Bohrziele in Oberösterreich

Anzeige / Werbung ADX Energy hat die Struktur seiner Explorations- und Produktionslizenzen in Oberösterreich optimiert und sich damit neue Wachstumspotenziale erschlossen. In Zusammenarbeit mit dem österreichischen Finanzministerium wurden die Lizenzgebiete angepasst, ohne dass zusätzliche Kosten entstehen. Diese Neuausrichtung soll vor allem die schnelle Erschließung neuer Gas- und Ölvorkommen ermöglichen. ADX Energy hat die Struktur seiner Explorations- und Produktionslizenzen in Oberösterreich optimiert und sich damit neue Wachstumspotenziale erschlossen. In Zusammenarbeit mit dem österreichischen Finanzministerium wurden die Lizenzgebiete angepasst, ohne dass zusätzliche Kosten entstehen. Diese Neuausrichtung soll vor allem die schnelle Erschließung neuer Gas- und Ölvorkommen ermöglichen. Erweiterung der Gasziele Ein zentraler Vorteil der Lizenzanpassung ist die deutliche Ausweitung potenzieller Gasziele. Laut Unternehmensangaben habe sich die Anzahl wirtschaftlich erschließbarer, oberflächennaher Gaslagerstätten verdreifacht. Diese befänden sich in direkter Nähe zu bestehender Infrastruktur, was eine schnelle Anbindung an das Versorgungsnetz erleichtere. ADX-AT-I & ADX-AT-II Lizenzgebiets-Änderungen, die mehrere neue Wachstumsziele bieten. Darüber hinaus konnte ADX das Lizenzgebiet so erweitern, dass nun auch das Welchau-1-Gebiet sowie das Molln-1-Gasprojekt abgedeckt seien. Letzteres habe bereits 1989 eine vielversprechende Gasproduktion von bis zu 4,0 Millionen Kubikfuß pro Tag gezeigt. Die jüngsten Untersuchungen zur Welchau-1-Bohrung könnten weitere Hinweise auf das Potenzial dieser Region liefern. Neue Explorationsziele für Öl und Gas Neben der Gaserschließung arbeitet ADX an der Identifikation neuer hochpotenzieller Öl- und Gasziele. Diese basieren auf neuesten seismischen Analysen und geologischen Erkenntnissen aus der Lichtenberg-1-Bohrung. Zudem werde das Explorationspotenzial im Anshof-Gebiet geprüft, wo eine unmittelbare Anbindung an die bestehende Produktionsanlage kosteneffiziente Entwicklungsoptionen biete. Strategisches Wachstum in einem günstigen Marktumfeld Laut Unternehmensangaben befinde sich ADX in einer vorteilhaften Position, um von den aktuell hohen Gaspreisen in Europa zu profitieren. Die rasche Erschließung der neuen Gasvorkommen könnte kurzfristige Produktions- und Umsatzsteigerungen ermöglichen.



ADX Executive Chairman Ian Tchacos betonte: "Das Unternehmen hat über längere Zeit ein Portfolio risikoarmer Gasprojekte aufgebaut, indem es unser Wissen über ein bewährtes und kommerziell erfolgreiches Gasvorkommen im gesamten Becken genutzt hat. Durch die Lizenzanpassungen verfügt ADX nun über zahlreiche bohrbereite, oberflächennahe und schnell erschließbare Gasziele - zu einem Zeitpunkt, an dem die europäischen Gaspreise ein Zwei-Jahres-Hoch erreicht haben. Darüber hinaus entwickeln sich nach den Ergebnissen der Welchau-1- und Lichtenberg-1-Bohrungen große potenzielle Kohlenwasserstoffvorkommen und Bewertungsmöglichkeiten weiter. Dies versetzt ADX in eine äußerst vorteilhafte Position, um kurzfristig Produktion und Cashflow erheblich auszubauen und langfristig große Ressourcenpotenziale durch transformative Chancen zu verfolgen." Nächste Schritte und Umsetzung der Strategie ADX plane, die finalen Vereinbarungen zur Lizenzänderung im zweiten Quartal 2025 abzuschließen. Parallel dazu liefen bereits die Vorbereitungen für die ersten Bohrprogramme, die sich vorrangig auf die schnell realisierbaren Gasziele konzentrierten. Danach seien weitere Explorationsbohrungen im erweiterten Welchau-Gebiet vorgesehen. Mit dieser Strategie verfolge ADX einen zweigleisigen Ansatz: Kurzfristige Gasprojekte sollen zügige Einnahmen generieren, während langfristige Explorationsvorhaben die Grundlage für großvolumige Ressourcenentwicklungen legten. In den kommenden Monaten werde sich zeigen, wie schnell das Unternehmen diese Potenziale in eine nachhaltige Produktion umsetzen könne. Enthaltene Werte: XC0009677409,AU000000ADX9

