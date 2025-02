© Foto: SOPA Images - Sipa USA

Goldman Sachs verdoppelt seine Krypto-ETF-Bestände und setzt verstärkt auf Bitcoin und Ethereum - Steht die nächste Krypto-Rallye bevor?Goldman Sachs hat seine Investitionen in Bitcoin-ETFs massiv ausgeweitet und hält nun Kryptowährungsbestände im Wert von 2,05 Milliarden US-Dollar. Dies geht aus der jüngsten 13F-Meldung an die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC hervor. Laut den veröffentlichten Zahlen steigerte die Investmentbank ihre Bitcoin-ETF-Bestände um 121 Prozent im Vergleich zum dritten Quartal und hält nun 1,57 Milliarden US-Dollar in verschiedenen Bitcoin-Fonds. BlackRock dominiert Goldman Sachs' Krypto-Portfolio Die stärkste Position hält BlackRocks iShares Bitcoin Trust (IBIT) …