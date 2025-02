© Foto: Michael Nagle/XinHua/dpa

Die Inflation in den USA ist im Januar deutlicher gestiegen als prognostiziert. Die unerwartet hohen Verbraucherpreise erhöhen den Druck auf die US-Notenbank, die Zinsen weiterhin stabil zu halten.Laut dem Bureau of Labor Statistics (BLS) stieg der Verbraucherpreisindex (CPI) im Monatsvergleich saisonbereinigt um 0,5 Prozent. Im Jahresvergleich beträgt die Inflationsrate 3,0 Prozent. Die Werte übertrafen die Erwartungen von Dow Jones, die mit einem Anstieg von 0,3 Prozent im Monatsvergleich und 2,9 Prozent im Jahresvergleich gerechnet hatten. Auch die Kerninflation, die Lebensmittel- und Energiepreise ausklammert, zog an. Sie stieg um 0,4 Prozent im Monatsvergleich und erreichte eine …