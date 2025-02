Großer Ausbruch bei BNB? Whale-Käufe und KI-Roadmap geben Gas

Der Binance Coin - kurz BNB - zeigt auf dem Wochenchart ein Muster, das jenem vom 5. August stark ähnelt. Einige Analysten erwarten daraus einen kräftigen Kursanstieg. Aktuell notiert BNB bei rund 645,76 US-Dollar und kann damit in den letzten 7 Tagen trotz schwieriger Marktlage um 12,33 Prozent gesteigert.

Der Markt wirkt stabil, da große Investoren seit dem 27. Januar etwa 117,84 Millionen US-Dollar in BNB angehäuft haben. Orderbücher zeigen reichlich Kaufinteresse unterhalb des momentanen Niveaus, was für solide Unterstützung sorgt. Manche Prognosen sehen Ziele bis zu 793,86 US-Dollar was nochmal eine deutliche Steigerung wäre.

500 Millionen Adressen und kräftige Whale-Akkumulation

Die BNB-Blockchain hatte in den letzten Monaten einen enormen Anstieg bei den einzigartigen Adressen verzeichnet. Laut BscScan liegt die Zahl inzwischen bei über 516 Millionen, was einem Plus von 25 Prozent in nur drei Monaten entspricht. Täglich kommen mehr als 400.000 neue Adresse hinzu.

Mehr Nutzer bedeuten oft mehr Aktivität und höheres Transaktionsvolumen. Marktbeobachter registrieren zudem negative Netflows an den Börsen - mehr Tokens wandern also in private Wallets. Das kann zu einem knapperen Angebot führen. Auch im Derivatesektor herrscht Optimismus: Top-Trader bei Binance handeln derzeit mit einem Long-zu-Short-Verhältnis von 2,369. Long-Positionen dominieren also eindeutig.

BNB Smart Chain einzigartige Adressen, Quelle: https://bscscan.com/chart/address

AI-Roadmap 2025: Höhere Geschwindigkeit und weniger Latenz

BNB Chain will sich künftig stärker auf künstliche Intelligenz stützen. Eine angekündigte KI-Offensive soll die Geschwindigkeit des Netzwerks auf 100 Millionen Transaktionen pro Tag steigern und Gasgebühren senken. Subsekunden-Latenzzeiten und neue Tools stehen ebenfalls auf dem Plan. AI-basierte Lösungen wie DataDAOs sollen Entwiklern und Nutzern bessere Anreize bieten, sensible Daten sicher zu teilen oder je nach Zulassung auch zu monetarisieren.

Ein Beispiel für die wachsende Aktivität ist der Test-Token TST, der von der BNB-Chain-Community zu Demonstrationszwecken genutzt wird. Obwohl der Token eigentlich nur als Lernhilfe im Launchpad Four.Meme angelegt wurde, zog er unerwartet viele Spekulationen an. Die steigende Nachfrage dürfte einen Teil zum Adresszuwachs beigetragen haben. Aber auch die Konkurrenz schlummert nicht: MIND of Pepe ($MIND) beispielsweise setzt auf den AI Hype noch eines drauf und punktet mit ersten KI-Agents.

MIND of Pepe und Co. greifen BNB an

MIND of Pepe ($MIND) testet gerade, wie groß der Markt für KI-basierte Meme-Coins werden könnte - und das Potenzial ist enorm.

Der KI-Agent sammelt Daten von Börsen, Social-Media-Kanälen und On-Chain-Statistiken. Er soll eigenständig Muster erkennen, bevor sie sich im Kurs niederschlagen. Damit verspricht das Projekt, frühzeitig auf neue Trends reagieren zu können. Entwickler haben einen Algorithmus integriert, der Big-Data-Analysen in Sekunden bewältigt.

Ein Dashboard unterstützt zudem die Erstellung eigener Token, bei der die KI angeblich Marktlücken ermitteln und Strategien empfehlen kann. Eine Telegram-Gruppe mit exklusiven Marktprognosen rundet das Angebot ab. Nutzer, die MIND-Token halten, erhalten Zugriff auf Insider-Infos und Beta-Features. Das Team betont, bereits ein umfassendes Audit bestanden zu haben.

Das Projekt bietet eine Staking-Rendite bei seinen nativen $MIND Token von aktuell 390 Prozent APY, allerdings sind die Token dann für sieben Tage nach dem Launch für den Handel gesperrt.

Tech-Map beschreibung und Vorverkaufs-Widget, Quelle: https://mindofpepe.com/detechmap

In nur vier Wochen wurden rund 5,8 Millionen US-Dollar an Kapital eingesammelt, und die Community wächst zügig. Auf Twitter folgen bereits 12.000 Personen, im Telegram-Kanal sind es etwa 1.500. Einige Wallets zeigten Käufe über 15.000 US-Dollar, was auf hohes Vertrauen in die KI-Tools hinweist.

Aktuell schaut die Community gespannt, wie sich MIND of Pepe in den nächsten Wochen schlägt und ob KI-Projekte auf lange Sicht neben Größen wie BNB bestehen können. Das Potenzial für ein Wachstum um mehrere hundert oder gar tausend Prozent ist jedenfalls gegeben.

Hier MIND Token im Vorverkauf sichern.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.