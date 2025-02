Im vergangenen Jahr hat sich die Anzahl an HPC-Ladepunkten in Wien von 42 auf 85 Einheiten verdoppelt. Der Zuwachs ist vor allem auf die Kooperation zwischen Smatrics EnBW und dem zur Rewe Group gehörenden Lebensmittelhändler Billa zurückzuführen. Allein 30 neue HPC-Ladepunkte sind in Wien 2024 an vier Filialen von Billa bzw. Billa Plus entstanden. Technikpartner Smatrics EnBW gibt an, dass somit nun "jeder zweite HPC-Ladepunkt in Wien von SMATRICS ...

Den vollständigen Artikel lesen ...